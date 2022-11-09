日美印澳啟動“馬拉巴爾”聯合海上演習

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作為四方安全對話（Quad）國家，日本海上自衛隊和美澳印3國海軍11月8日啟動了“馬拉巴爾 2022”（Exercise Malabar 2022）聯合海上演習。演習將於8日至15日在日本關東以南的太平洋上進行，訓練科目包括反潛作戰、對空戰鬥訓練和海上補給等。

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據共同社報導，4國的艦隊司令官等200逾人出席了周二在停靠日本海上自衛隊橫須賀基地的直升機護衛艦“日向”號甲板上舉行的儀式。

自衛艦隊司令官湯淺秀樹強調：“我們反對以力量為背景單方面改變現狀的嘗試。向世界展現4國緊密的合作與團結極為重要。”

美國海軍第七艦隊司令托馬斯（Karl O. Thomas）表示：“對這一地區及世界的和平與繁榮負有責任。”

據悉，日本海上自衛隊將派出護衛艦“日向”號、“不知火”號、“高波”號、運輸艦“國東”號、補給艦“淡海”號和潛艇，以及UP-3D巡邏機與P-1巡邏機等參演。美國海軍派出“里根”號航母、巡洋艦“切斯勞維爾”號、驅逐艦“米利厄斯”號和P-8A反潛巡邏機等。

此外，印度海軍派出護衛艦“什瓦里克”號和“卡莫爾塔”號，及P-8I反潛巡邏機參加演習。澳大利亞皇家海軍派出P-8A反潛巡邏機參加演習。參演人員包括日美印的特種部隊。

日本防衛省稱，海上自衛隊與美印澳三國海軍的聯合訓練目的在於加強合作， 以實現“自由開放的印度-太平洋”。演習目標包括：“提高日本海上自衛隊的戰術能力，提高與美國海軍、印度海軍、澳大利亞皇家海軍和皇家空軍的互操作性”。