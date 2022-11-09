朝鮮不差錢 韓國打撈平壤導彈殘片分析武器來源

朝鮮/導彈發射

朝鮮今天再射導彈，朝鮮上個星期發射了 80 多枚導彈，包括其最新的短程彈道導彈 (SRBM) 和一種新型洲際彈道導彈 (ICBM)，這是迄今為止朝鮮在如此短的時間內發射最多的導彈。雖然朝鮮的武器成本不得而知，但其他國家的洲際彈道導彈可能要花費數千萬美元，而俄羅斯的伊斯坎德爾等SRBM高達300萬美元。無論如何平壤頻發導彈顯示不差錢。

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據路透社今天報道稱，朝鮮今天可能是報復性至少向大海發射了一枚彈道導彈，因為韓國表示已確定早些時候發射的碎片是蘇聯時代SA-5地對空導彈的一部分。

日本海岸警衛隊表示，這枚彈道導彈似乎在報道發射幾分鐘後墜入海中。日本防衛大臣濱田康和告訴記者，這枚導彈飛行高度可達50公里，射程250公里。

韓國參謀長聯席會議（JCS）還表示，它已檢測到朝鮮發射了一枚未指明的彈道導彈。

此次發射是在韓國結束對其最初所說的上周在韓國水域附近降落的朝鮮短程彈道導彈（SRBM）的一部分的分析之後進行的。分析顯示，這塊長約 3 米（3.3 碼）、寬 2 米的碎片是 SA-5 防空導彈的一部分。

韓國海軍艦艇使用水下探測器回收了朝鮮的導彈殘片。這是朝鮮彈道導彈首次在韓國海域附近降落。

SA-5是一種防空導彈，最初由蘇聯設計，被命名為S-200，用於擊落戰略轟炸機和其他高空目標。根據戰略與國際研究中心的導彈防禦項目，該導彈出口到世界各地，並且仍在至少十幾個國家服役。

荷蘭研究人員在 2020 年進行的一項調查顯示，朝鮮在 1980 年代中期接收了 SA-5 系統。據研究人員：“配備這些遠程系統的兩個站點覆蓋了整個朝鮮領空以及相當大一部分韓國領空。”

據路透社今天引述分析人士稱，朝鮮創紀錄的一年導彈發射表明平壤願意投入資源生產和部署比以往更多的武器。雖然朝鮮的武器成本不得而知，但其他國家的洲際彈道導彈可能要花費數千萬美元，而俄羅斯的伊斯坎德爾等SRBM高達300萬美元。分析人士說，平壤願意向海中發射如此昂貴的裝置表明這個貧窮國家的導彈計畫儘管被聯合國安理會決議禁止，但幾乎沒有遇到任何障礙。

首爾韓國外國語大學的梅森·里奇說，“無論你怎麼看，它都突顯了制裁的表現有多麼糟糕，而且將來很可能會表現得如此糟糕。”

韓國在分析上周從海上落下的 SRBM 回收的碎片時，可能會發現有關朝鮮導彈是如何製造的新線索。

據負責監督對朝鮮制裁的聯合國專家小組前協調員、現為獨立制裁顧問的休·格里菲斯說，“俄羅斯和中國是朝鮮大部分海外彈道導彈採購代理的所在地。

今年，美國制裁還點名了位於白俄羅斯和中國的朝鮮人和公司的網絡。

俄羅斯在回應聯合國時表示，它沒有任何關於非法工作指控的信息。中國表示已對這些說法進行了調查，但沒有發現任何證據。兩國都表示他們執行聯合國安理會的制裁。