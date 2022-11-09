韓美日代表共同譴責朝鮮射彈 韓方歡迎美國追加對朝制裁

朝鮮/韓國/美國

據韓國軍方11月9日介紹，朝鮮當天下午3點31分許向半島東部海域發射了一枚短程彈道導彈，導彈飛行290公里、射高30千米，最高飛行速度為6馬赫。韓美日三國對朝代表隨後進行通話，共同譴責朝方不顧國際社會的屢次警告再次射彈的行為。此外，韓國外交部官員還表示，韓方歡迎美方8日宣布對朝鮮高麗航空公司有關負責人和加密貨幣混幣服務商“龍捲風現金”（Tornado Cash）採取制裁措施。

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據韓聯社引述韓國外交部的消息，韓半島和平交涉本部長金健周三分別與美國國務院對朝特別政策代表金聖、日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕通電話。此舉是三方針對朝鮮當天時隔僅四天再次發射彈道導彈採取的應對措施。

報導指，三方在通話中譴責朝鮮不顧國際社會的屢次警告再次發射短程彈道導彈，不斷發起非法挑釁，對半島乃至地區和平構成威脅。三方再次強調，任何理由都無法使朝鮮公然違反聯合國安理會多項決議的挑釁行為正當化，並商定以萬全準備應對來自朝鮮的任何挑釁。

此前，美國財政部海外資產控制辦公室宣布，將高麗航空的1名朝鮮職員和1名中國籍職員列入美方的制裁名單。該部門稱，兩人分別為朝鮮火箭工業部和偵察總局在華購買有關物品並將其運入朝鮮。辦公室還將“龍捲風現金”重新列入制裁名單，指控其涉嫌向有朝鮮背景的黑客組織“Lazarus”提供加密貨幣混幣服務。

美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長尼爾森（Brian E. Nelson）通過聲明表示：“今天的制裁行動針對的是朝鮮武器計畫的兩個關鍵節點：它越來越依賴包括網絡犯罪在內的非法活動來創收，以及它採購和運輸支持大規模殺傷性武器和彈道導彈計畫的貨物的能力。”

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）周二也另行發布聲明稱，美國正繼續採取物流及金融制裁措施，以阻止朝鮮進行非法導彈和大規模殺傷性武器開發。同時，美國敦促各國切實履行聯合國安理會對朝鮮制裁決議。

據了解，韓國外交部的一名官員周三表示，韓方將與美國等友邦一道，繼續努力推動國際社會加強應對朝鮮問題，包括切實履行聯合國安理會的對朝制裁決議。

該官員重申，韓國政府正在研討針對朝鮮近日不斷發起導彈挑釁採取追加單邊制裁的方案，並介紹稱韓方與美日等友邦就提高單邊制裁效果的方案保持緊密溝通。該官員還稱，美方提前通報韓方有關採取上述單邊制裁措施的計畫，雙方一直就此進行溝通。