普京宣布不去G20 巴厘島外交少尷尬？

G20/俄羅斯

俄羅斯總統普京決定不出席即將在印度尼西亞舉行的20國集團峰會，而由他的外交部長拉夫羅夫代表出席。該消息由俄羅斯駐外大使館宣布，經由印度尼西亞主辦國確認。外交分析稱，因為侵略烏克蘭戰爭遭到國際社會普遍譴責，普京不去20國集團峰會，少了一些國家是否要與普京見面的尷尬。

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俄羅斯駐印尼大使館今天告訴法新社，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將不會出席下周在印尼巴厘島舉行的20國集團峰會。

俄羅斯大使館禮賓主任陶姆斯卡亞（Yulia Tomskaya）告知：“我能證實外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將率俄羅斯代表團出席G20會議。 普京總統的計畫仍在安排中，他可能線上參與峰會。”

美國總統拜登曾稱普京是“戰犯”，先前表示如果普京出席峰會，他無意與普京會面。

G20峰會將於15日到16日舉行，外界多月來猜測普京是否出席。然而近日俄國在與烏克蘭戰爭中頻傳失利，普京決定不出席G20峰會，可能是要避免在會中受到西方譴責。

面對烏克蘭的反攻，俄羅斯昨天下令從烏克蘭南部赫爾松市（Kherson）撤軍，顯示俄羅斯入侵行動再度受挫。

據法新社說，另一位了解俄方G20活動計畫的消息人士證實，拉夫羅夫將代替普京出席，但這名人士說，目前不清楚普京是否會線上與會。

據路透社相關報道今天說，印度尼西亞和俄羅斯官員周四表示，俄羅斯總統普京將不會出席下周在度假勝地巴厘島舉行的 20 國集團 (G20) 領導人聚會。印度尼西亞海事和投資事務協調部長發言人喬迪·馬哈迪表示，俄羅斯總統將參加此次峰會的其中一次會議。

路透社說，作為G20東道主，印尼頂住西方國家和烏克蘭要求撤回對普京出席峰會的邀請，並因烏克蘭戰爭將俄羅斯逐出G20的壓力，印度尼西亞稱在成員沒有達成共識的情況下，它無權這樣做。

俄羅斯駐印度尼西亞大使館發言人證實普京不會出席峰會，但沒有提供進一步解釋。

印尼總統佐科維多多一直試圖在G20中調解大國之間的地緣政治摩擦。

印度尼西亞也邀請了烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy），澤連斯基曾表示，如果普京參加，他將不會參加，而且預計會以虛擬方式加入。

路透社說，現在知道，其他一些世界領導人將出席 11 月 15 日開始的峰會，其中包括美國總統拜登和中國國家主席習近平。