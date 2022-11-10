柬埔寨辦東盟峰會紀念品贈豪華手錶

柬埔寨/東盟峰會/豪華手錶

在 2022 年 11 月 10 日從社交媒體獲得的這張未註明日期的圖片，顯示為各國領導人出席 2022 年東盟柬埔寨峰會準備的紀念品手錶機械圖。路透社說，該圖取自洪森官方 Facebook 頁面。

柬埔寨首相洪森據信是豪華手錶的愛好者，他將在本周主持的國際峰會上分發當地製造的精緻手錶作為與會紀念品，供出席會議的各國領導人享用。

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據路透社報道稱，柬埔寨首相洪森贈送豪華手錶作為東盟峰會紀念品，統治柬埔寨 37 年的洪森近年來因佩戴包括百達翡麗 (Patek Philippe) 和理查德米勒 (Richard Mille) 手錶在內的奢侈手錶而面臨公眾審查，這些手錶每隻價值均超過 100 萬美元，而柬埔寨大部分地區都在與貧困作鬥爭。

洪森在其官方臉書Facebook頁面上分享的照片顯示了限量版紀念表錶盤的特寫鏡頭，金色指針、透明錶殼和棕色皮革錶帶，上面印有“東盟柬埔寨2022”和“柬埔寨製造”字樣。據洪森在談到這 25 只限量版手錶時寫道，“這些手錶是由純柬埔寨技術人員準備和組裝的，顯示柬埔寨科技和發展。”

柬埔寨製造的鐘錶的成本尚未公開。

路透社說，柬埔寨首相辦公室沒有回應有關手錶進一步信息的請求，無法聯繫到由華裔柬埔寨大亨陳志擁有的太子集團旗下的太子鐘錶置評。

雖然一些柬埔寨人批評了高端禮物的奢侈，但其他人則稱讚洪森促進了該國剛剛起步的製表野心。洪森執政的柬埔寨人民黨發言人 Sok Eysan 表示，這些手錶“沒有任何政治或奇怪之處”。他在電話中說：“東道國將它們作為紀念品送給領導人是善意的。”