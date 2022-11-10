美日韓將在東盟峰會期間舉行首腦會談：商討應對朝鮮核導威脅

亞洲/韓國/日本

經三方官員證實，美國總統拜登將於11月13日在柬埔寨首都金邊與日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅舉行美日韓三國首腦會談，預計將討論應對朝鮮核導計畫等問題。

廣告 繼續瀏覽後續

美國國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）周三向媒體表示：“三位領導人將努力‘繼續加強整個印太地區的三邊合作，特別是在我們共同努力應對朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）非法的大規模殺傷性武器和彈道導彈計畫所帶來的持續威脅方面’。”

首爾方面，韓國總統辦公室相關人士10日在記者會上表示，尹錫悅總統將在東南亞出訪期間同美日領導人舉行三邊會談，還有望同美國等多國領導人舉行雙邊會談。據韓聯社報導，就韓美日首腦會談的議題，該人士稱，三方有望就亟待共同應對的朝核問題、朝鮮挑釁等交換意見。就韓日、韓中雙邊領導人會談，該人士表示，相關日程尚未敲定，仍需協調。該人士提及，很難預測尹錫悅此行中是否會晤中國國家習近平，雙方持續通過多種方式進行溝通。

據共同社報導，岸田文雄計畫在13日的三邊會談結束後，與尹錫悅舉行雙邊會談，正在包括是否定位為正式會談等展開協調。岸田文雄還設想13日與拜登舉行日美首腦會談。據悉，岸田文雄正在探討在印尼或泰國，與習近平舉行日中首腦會談。

報導指，岸田文雄將在與尹錫悅的會談中，確認兩國應面向實現“自由開放的印度-太平洋”願景而合作。而若日中首腦會談得以實現，將是近3年來再次面對面舉行，對岸田文雄而言則是首次。岸田文雄希望與習近平就穩定日中關係達成共識。

東盟系列會議將於11月10日至13日在柬埔寨首都金邊舉行，二十國集團（G20）峰會將於15日至16日在印尼巴厘島召開，而隨後的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議將於18日至19日在泰國首都曼谷舉行。