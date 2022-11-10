英國第一海務大臣：維持自由開放的印太地區不能單靠美國

英國/印太/日本

英國前約翰遜政府在2021年3月出台的《綜合評估》中提出了在其所謂“全球英國”戰略中的“印太傾斜”動向。作為該發展的一部分，英國皇家海軍去年8月派遣“江河”級海上巡邏艦“斯佩”號（HMS Spey）和“塔瑪”號（HMS Tamar）至印太地區，開始進行為期5年的部署。

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據《日經亞洲》報導，在這兩艘艦艇部署期間，英國皇家海軍決定輪換船上的船員，將他們分成紅白藍三個小組輪班作業，而不是定期返回英國。從湯加到孟加拉國，這些艦艇一直在整個地區停靠港口，顯示出一種英國的永久性存在。不過，這些水兵來回飛行的費用，到艦艇消耗的柴油，以及英方為部署這些軍艦向日本、新加坡和夏威夷的船塢支付的維修費，費用都不小。然而，英國第一海務大臣、海軍上將基伊（Ben Key）在受訪時表示，這項行動符合英國的國家利益。

基伊在“塔瑪”號艦上接受採訪時說：“我們認為，為了我們想要發出的信號和我們在這裡感受到的義務，這種代價絕對值得付出”。該艦艇停靠在日本橫濱的三菱重工船塢中，目前的部署剛剛超過一年。

基伊說：“在一段時間內，我們的注意力都在其他地方。當英國的政策顯然是要重新投資於印太地區，即所謂的‘傾斜’——對英國國防部來說，重要的事情之一是研究如何（利用）國家權力的軍事手段，並將其與外交和經濟手段相結合。”

基伊談道，如果說世界上不斷增長的經濟引擎室在亞洲，那麼英國在該地區就存在國家利益。他說：“這些國家利益將是長期的。我們不認為這有任何特別的短期變化”。

基伊本周到訪日本參加由30多個國家海軍長官參與的西太平洋海軍論壇。針對近來台海局勢緊張，美方官員認為中國對台動武的可能性存在期限限制。當被問及英國皇家海軍是否認為存在類似的時間框架時，基回答說：“對所有軍隊來說，提供選擇是一項義務。因此，很明顯，我們與我們的美國夥伴進行對話，就像我們與澳大利亞和日本夥伴以及我們在該地區的所有朋友進行對話一樣，討論我們可能或不可能行使的一些選擇。”

基伊續稱：“我不會給你一個詳細的描述，我們談論的是什麼。是否行使這些選擇是由當時的政治家和政策制定者決定的。但作為一名軍事從業者，我必須確保我們已經考慮到一系列的可能性，並能向政府提出相應的建議。”

基伊還指出，維持一個自由開放的印太地區不能單靠美國。他說：“無論如何，我們不能都指望美國成為世界警察。我們都有義務保護自由和開放的海洋”。基伊表示，“最近安全協議中最重要的變化之一是澳英美三邊安全協議（AUKUS）”。

基伊稱，“作為該協議的三個簽署國之一，我完全期望我們在該地區的共同行動中發揮作用”。去年，英軍機敏級攻擊核潛艇曾陪同“伊麗莎白女王”號航母走訪印太地區，基伊說，未來可以預期會有類似的潛艇部署到該地區。

基伊稱：“AUKUS是一個非常明確的聲明，表明英國致力於支持印太地區的安全，與美國和澳大利亞非常密切地合作，無論如何我們都會這樣做，我們與澳大利亞有着非常長久的友誼”。

基伊還暗示，更多的英國艦艇將訪問日本，“我自信地預測，你將看到皇家海軍對這一地區的更多訪問。我們正在一艘皇家海軍軍艦上談話，這艘軍艦目前正在利用日本船塢的技能，讓我們做一些維修工作。這顯示了對我們所看到的那種關係發展方式的相當明確的承諾。”

基伊提及，日英海軍部隊之間的合作歷史可以追溯到100多年前，並點到了1902年的《英日同盟》。基伊說：“很好，我們現在能夠真正溝通，因為日本轉變了她的政策，允許更多的外向參與。而且我們正帶着認真的雄心返回印度-太平洋”。

基伊說，他與其日本同行、海上幕僚長酒井良就“更密切的合作領域”進行了交談，不僅是在明年，而且是在未來5年或10年的合作。

基伊稱：“我在非常明確的指示下，作為‘印太傾斜’的一部分，在整個印太地區展示更多的皇家海軍存在，但認識到我們都面臨的一些戰略挑戰和威脅，日本是規畫中非常重要的一部分。”