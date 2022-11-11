尹錫悅在東盟會議上宣布韓版印太戰略：我們生活在印太時代

烏克蘭/東盟/印太

韓國總統尹錫悅11月11日出席在柬埔寨金邊舉行的韓國-東盟領導人會議，宣布基於自由、和平、繁榮三大原則的韓版印太戰略。作為該戰略的核心方案，他還提出了“韓國-東盟團結倡議”。

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據韓聯社報導，尹錫悅周五表示，印太地區的和平與穩定直接關乎我們的生存和繁榮。他指出，韓方將與包括東盟在內的主要國家聯手合作，打造自由、和平和繁榮的印太地區。尹錫悅提到，我們生活在“印太時代”，印太地區佔全球人口的65%和國內生產總值（GDP）的60%以上，全球一半以上的海運都要從這裡經過。

據悉，尹錫悅首先提出“基於普世價值和規則的國際秩序”原則。他表示，決不應容忍用力量單方面改變現狀，韓方將基於規則防範糾紛和武力衝突發生，堅持以對話和平解決問題的原則，並與各方在核不擴散、反恐、海洋、網絡和衛生領域進一步加強合作。

尹錫悅提出，韓國將通過開放、公平的經濟秩序打造繁榮的印太地區。為此，韓方將提升供應鏈恢復韌性，加強經濟安全，並營造合作包容的經濟技術生態系統，實現共同繁榮。

尹錫悅還表明為氣候變化、數字鴻溝、衛生領域積極貢獻的決心。他強調，《東盟印太展望》追求開放、包容的合作，這與韓方所推進的印太戰略有很多一致性，並指東盟是韓版印太戰略的最重要合作夥伴。

尹錫悅說，韓方將堅定支持“東盟的中心地位”和《東盟印太展望》，同時不斷深化與東盟的合作。韓國總統辦公室提及，這是韓方首次發布針對印太地區的地區外交戰略，將基於這一願景和原則制定具體行動路線圖並將在適時的時機對外公布。

就韓國與東盟關係，尹錫悅提議定期舉行韓國-東盟外交部門戰略對話、韓國-東盟防長會議，並稱這些機制將推動雙邊戰略合作。他還表示，考慮到朝鮮核導的升級速度和規模，朝核問題已對國際社會直接構成嚴重威脅。

尹錫悅呼籲東盟攜手促使朝鮮走上和平與共存之路而非對峙和衝突。在經濟方面，他亦提出希望深化韓國與東盟國家在電動汽車、電池、數字領域和數字貿易的合作。