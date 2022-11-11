東盟峰會就緬甸發表決定 李克強在東盟-中國峰會上強調南海和平穩定

東盟系列峰會

第40屆和第41屆東盟峰會11號在柬埔寨首都金邊開幕。這是疫情後東盟國家領導人首次舉行面對面會議。即將離任的中國國家主席李克強在東盟和中國峰會上強調的南海和平穩定的重要性。

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東道主柬埔寨總理當天早上在會議中心索卡酒店接待與會的東盟國家領導人，包括文萊蘇丹哈桑納爾、印尼總統佐科、菲律賓總統馬科斯、新加坡總理李顯龍、越南總理範明政、泰國首相巴育、老撾總理潘坎。這次峰會的全家福合影時，十個東盟國家僅有九位領導人，去年推翻政府上台的緬甸軍政府領導人敏昂萊被排除在峰會外，未受邀參加東盟峰會，但作為東盟輪值主席國柬埔寨還是邀請緬甸非政治代表參加，但緬甸未派代表。在開幕式上，一張印有緬甸字樣的紙放在空椅子上十分顯眼，緬甸也成為此次以 « 東盟：共同應對挑戰 »主題，展望疫後復蘇，着重討論東盟如何繼續秉持集體協作的精神，推動本區域和平、繁榮與穩定峰會上的一個非常棘手的議題。除了緬甸外，東盟全家福中也缺了馬來西亞首相依斯邁沙比里（Ismail Sabri Yaakob），他因國內選舉缺席，由首相特使丹斯里阿茲哈阿茲占替代。

東盟峰會後 發布了有關緬甸問題的複議和決定, 重申緬甸仍然是東盟的一個組成部分。東盟致力於協助緬甸為當前的危機找到一個和平和持久的解決方案。並決定 "五點共識 "仍將是有效參考，並應得到全面執行。責成東盟各國外長制定該實施計畫。東盟峰會是最高決策機構，將根據《東盟憲章》對五點共識的實施做出最終決定，包括在無法達成共識時。

周五一天的會議日程密集。早上的東盟領導人峰會後。下午還有中國總理李克強出席的第25屆中國—東盟領導人會議、韓國總統尹錫悅出席的第23屆東盟-韓國領導人會議、以及東盟-聯合國（UN）領導人會議等。

在會議的開場白中, 值得關注的是, 除了回顧中國和東盟國家之間越來越好的雙邊貿易外, 或許是為了安撫與會的多個與中國有南海主權爭議的國家, 李克強大部分的講話集中在南海上,他 強調這個地區和平和穩定的重要性, 呼籲所有相關國家遵守相關國際法。

除了第25次中國－東盟（10+1）領導人會議、李克強將出席第25次東盟與中日韓（10+3）領導人會議和第17屆東亞峰會。

這是新冠疫情以來李克強首次出訪，也是他最後一次以中國國務院總理身份出席東盟系列會議。李克強此前已經表示將於明年三月的中國人大上卸任，他也沒有出現在新一屆中委名單上。

在中美在該地區競爭的背景下，或許是要突出對峰會的重視，美國總統拜登將親自出席周日舉行的美國與東盟峰會，有報道指，東盟通報將與美國和印度分別建立全面戰略夥伴關係。