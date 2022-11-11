蒙古/中國/煤炭

蒙古加大對煤炭開採投資，希望更多向中國出口煤炭。就目前蒙古與中國貿易狀況，蒙古國所有商品出口總額的86%出口到中國。蒙古對中國出口中有一半是煤炭。

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蒙古希望向中國出口更多煤炭。蒙古國一位部長10日告訴法新社，儘管高污染化石燃料的使用受到抨擊，蒙古國正在加大投資，以進一步增加對中國出口煤炭。目前，蒙古國所有商品出口總額的86%出口到中國，而中國的採購中有一半是煤炭。蒙古希望改善採礦基礎設施，以便向其鄰國中國出售更多的煤炭。

蒙古礦業部副部長Batnairamdal Otgonshar告訴法新社：“我們必須利用這個機會，在未來十年內，儘可能多地出口。”

中國是世界上最大的溫室氣體絕對排放國，中國已承諾到2060年實現碳中和，並正在發展可再生能源網絡。但中國的能源需求遠遠超過核電、水電、風電和太陽能目前所能產生的能量。為了滿足需求，中國在今年上半年為2022年增加3億噸煤礦產能開了綠燈，這相當於一個月的額外產量。

根據蒙古國統計局的數據，蒙古國今年已經向中國出口了1900萬噸煤炭。這比2021年多了300萬噸。

蒙古官員說，蒙古政府打算加快步伐，正在倡導新的投資，特別是對中國鐵路的投資。礦業部副部長指出，蒙古必須抓緊時間出售用於發電的 "動力煤"，因為蒙古自己的燃煤電廠正在逐漸被拆除。該官員承認，"由於氣候變化，煤炭在未來將不會是一個非常受歡迎的產品"。但是飆升的價格使蒙古在近期內沒有意願放慢步伐。

據法新社，在2022年前九個月，蒙古煤炭出口盈利升至45億美元。這幾乎是去年同一時期出口值的三倍。專家說，由於外交關係緊張，中國自2020年起拒絕進口澳大利亞煤炭，這進一步加強了蒙古的煤炭地位。

英國公司Wood Mackenzie的顧問Simon Wu指出："隨着澳大利亞被擠出，中國對低硫煤的胃口正在為蒙古礦業帶來強勁的動力。但在澳大利亞遭禁之後，由於缺乏鐵路連接，蒙古還是錯過了不少向中國出口更多煤炭的機會"。

9月，蒙古完成了其大型塔萬陶勒蓋煤炭盆地和中國邊境之間233公里的鐵路線的建設。這個項目是在14年前啟動的。分析家們說，蒙古國目前的政治穩定應該允許加快被長期推遲的項目。

據蒙古商業委員會主席Tumentsogt Tsevegmid稱，得益於已經投入使用的基礎設施和即將投入使用的基礎設施，到2025年，蒙古每年可出口多達7000萬噸的煤炭。

法新社說，蒙古國只有330萬人口，沒有真正的重工業，與中國不同，蒙古國本身消耗的煤炭很少。

但是，儘管蒙古國產生的溫室氣體排放量只佔全球的0.11%，根據聯合國的說法，氣候變化的影響在蒙古也已經明顯感覺到了。蒙古的冬季風暴、乾旱和森林火災迫使許多游牧家庭在失去牲畜後返回烏蘭巴托。首都有時因不受控制的人口過度擁擠導致了土壤和空氣污染，特別是在冬季，為了應對寒冷，人們在小煤爐子里燃燒原煤。

蒙古官員Tumentsogt Tsevegmid預測說，蒙古將繼續一邊出口煤炭，一邊投資可再生能源，蒙古的這種矛盾將繼續下去，因為蒙古 "需要錢"，必須對可再生能源進行昂貴的投資，以減少蒙古的碳足跡和削減空氣污染。 而且，"煤炭出口仍將是蒙古政府的主要收入來源之一。