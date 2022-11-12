伊朗/法國/人質

法國外交部長科羅納今天告訴《巴黎人報》，又有兩名法國國民在伊朗被捕。目前被逮捕關押在伊斯蘭共和國監獄的法國公民數量達7人。

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據法國外交部長科羅納稱，"我”們對兩名同胞感到擔憂，從最新的檢查結果來看，他們也被關押了。“

法國外長提醒醒伊朗注意旅行國際義務，現在比以往任何時候都更重要。如果伊朗逮捕兩名法國人的目的是為了敲詐，那麼伊朗一定不會成功。她說，這是對法國的錯判。

據法國外長科羅納稱，“我們要求立即釋放他們，允許他們獲得領事保護（...）。我與伊朗外長進行了長時間的艱難對話，但他們承諾尊重這一接觸權利。我正在等待它被付諸實踐。”

據法新社，這7名法國人質包括2019年6月被捕並以破壞國家安全罪指控被判處5年監禁的法國籍伊朗研究員法里巴-阿德爾哈、2020年5月被捕並因間諜罪被判處8年8個月監禁的本傑明-布里埃，以及去年5月被捕的兩名工會成員塞西爾-科勒和雅克-帕里斯。

10月初，德黑蘭發布了一段視頻，指是兩名工會成員的"懺悔"，此舉引發巴黎強烈反應，法國譴責是 "無恥的表演"，並首次譴責是 "國家人質"。

伊朗在官方電視台阿拉伯語頻道al-Alam網站播出的視頻中，一名被拘的年輕女子用法語自稱叫塞西爾-科勒，是一名隸屬於法國對外安全總局（DGSE）的僱員。

法國外交部呼籲訪問伊朗的法國國民 "鑒於他們面臨的任意拘留的風險，應儘快離開伊朗"。

超過20名西方國家的國民，其中大部分擁有雙重國籍，在伊朗被拘留或阻留，非政府組織譴責這是伊朗為迫使外國讓步而採取的劫持人質政策。

總部設在奧斯陸的非政府組織 "伊朗人權 "周六表示，在鎮壓自9月以來震撼伊朗的抗議運動中，至少有326名抗議者被殺害。

法新社說，9月16日，22歲的伊朗庫爾德婦女馬赫薩-阿米尼(Mahsa Amini)死亡，三天前她因違反伊斯蘭共和國嚴格的婦女着裝規定而被道德警察逮捕，此後伊朗持續爆發示威抗議。