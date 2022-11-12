拜登今抵金邊 稱欲以全球領袖蒞臨

美國/東盟/拜登

東南亞各國政府首腦周六與來訪的全球領導人舉行會談，並將與美國總統拜登會面，該地區正試圖應對中國與西方大國之間日益加劇的競爭。拜登自埃及而來，因拜登閃電參加在埃及舉行的全球氣候大會，並發表關注氣候保護的講話。路透社說，拜登今天在柬埔寨作為全球領導人參加東南亞峰會。

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美國總統拜登今天抵達金邊國際機場參加在柬埔寨金邊舉行的 2022 年東盟峰會。由柬埔寨輪值主辦東南亞國家聯盟 (ASEAN) 今年年度峰會和平行的東亞峰會，東盟與眾多地區以及世界領導人進行交流，包括拜登、日本首相岸田文雄、澳大利亞總理安東尼·艾博年和韓國總統尹錫悅。

該活動是未來 7 天內在東南亞舉行的一系列峰會中的第一個會場，預計將涉及棘手的全球問題，包括烏克蘭戰爭、氣候以及台灣海峽、南中國海和朝鮮半島地區緊張局勢。

美國高級政府官員本周早些時候表示，拜登將專註於印太地區，並在他的討論中談論美國對南海基於規則的國際秩序的承諾。一些分析人士淡化了拜登的存在帶來的任何戲劇性發展的預期，但指出這表明美國正在恢復正常外交。

華盛頓戰略與國際研究中心東南亞項目負責人格雷格·波林 (Greg Poling) 說：前任總統特朗普在任四年內沒有參加過一次東亞峰會。而拜登此行的一個成果是將美國-東盟夥伴關係提升為全面戰略夥伴關係。