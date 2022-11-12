朔爾茲隔天訪越南兩天 靜悄悄或無爭議

德國/越南

越南官方宣布，應越南社會主義共和國總理範明政邀請，德國總理朔爾茨即將於2022年11月13日和14日對越南進行正式訪問。越南官方說，德國總理訪越開啟越德友好合作關係新篇章。

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據越南官方的越通社報道，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz ）即將於2022年11月13日和14日對越南進行正式訪問。

越南官方的消息稱，越南與德國合作關係不斷走向深入。越南和德國於1975年9月23日正式建交，從此以來，兩國友好合作關係全面走向深入並取得實效。多年來，德國一向是越南在歐洲的最重要合作夥伴之一。

該報道稱，除了代表團互訪之外，越南共產黨還與德國社會民主黨（SPD）和左翼黨建立了高層理論對話機制。截至目前，越南共產黨共與SPD舉行了6場理論對話會，與德國左翼黨舉行2場對話會。

而德國總理朔爾茲是德國社會民主黨領袖。

就目前正值世界氣候大會召開之際，越南官方消息強調，應對氣候變化合作也得到兩國的高度重視。自2008年至今，通過德國國際氣候倡議（IKI），雙方攜手累計開展了78個關於氣候變化和生物多樣性的項目。

根據越南官方消息，德國總理朔爾茲13日起訪問越南，行程兩天。朔爾茲此前前往中國訪問，大陣勢但卻只在中國停留一天未及24小時。分析稱朔爾茲以閃電式短暫訪中平衡外界輿論對他的中國之行的批評。德國輿論沒有對朔爾茲訪越發表什麼嚴厲批評。

越南官方消息沒有提及朔爾茲訪問河內是否敦促越南尊重自由促進人權民主，也沒有提及朔爾茲是否攜帶一個大型工商代表團前往河內。