美財長訪印：美印是天然盟友，樂見印度繼續購買俄羅斯石油

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美國財政部長耶倫（Janet Yellen）11月11日到訪印度首都新德里，受到了印度財政部長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）的歡迎。兩國財長主持了印美第九次經濟與金融夥伴關係會議。耶倫並出席了多場經濟活動。她在一次講話中強調，“用一位印度前總理的話說，美國和印度是‘天然盟友’。”耶倫還在接受路透社採訪時表示，如果印度等國避開西方保險、金融和海事服務，即便以高於七國集團（G7）制定的石油上限價格購買俄羅斯原油，美國也會感到高興。

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就美印財長的會談內容，耶倫周五通過推特表示：“我們有機會討論我們共同的經濟利益，以及我們如何在未來的一年裡共同努力，面對全球的逆風，解決共同的優先事項。”她還提及：“西塔拉曼部長和我與來自主要印度公司和在印度經營的美國公司的高管們坐下來進行了討論。與像印度這樣值得信賴的夥伴加強經濟一體化，可以減輕地緣政治風險，並將有助於加強我們的供應鏈。”

在參觀了微軟位於新德里郊區的研發園區後，耶倫發表講話稱：“我來到這裡也是在全球經濟的一個關鍵時刻。我們正在應對各種不利因素：這場大流行病的揮之不去的影響，普京在烏克蘭的野蠻戰爭的外溢效應，以及許多國家努力應對通貨膨脹的宏觀經濟緊縮。新興市場和發展中國家的壓力尤其大。”

耶倫談道：“自俄羅斯在烏克蘭的戰爭開始以來，又有數千萬人面臨極端貧困和饑餓。莫迪總理說：‘這不是一個戰爭的時代’，（他的觀點）是正確的。我相信，結束俄羅斯的戰爭是道義上的需要。這也是我們能做的幫助全球經濟的唯一最好的事情。這是世界主要經濟體的決策者們廣泛認同的觀點。困難時期考驗着我們。但我相信，我們所面臨的挑戰正使美國和印度比以往任何時候都更加緊密。”

耶倫表示：“全球經濟的發展軌跡將由印度和美國共同開展的工作來決定。對印太地區的繁榮和安全來說也是如此。作為一個領先的發展中國家和世界上最大的經濟體，我們有巨大的機會和巨大的責任在世界最棘手的問題上取得進展。事實上，我認為，我們持續的夥伴關係是先進國家和發展中國家如何彌合政策分歧並在重大政策目標上取得進展的一個例子。”

就其所提倡的“友岸外包”（friend-shoring）主張，耶倫說：“在一個某些政府將貿易作為地緣政治武器的世界中，美國和印度在加強我們的供應鏈方面有着共同的利益。讓我解釋一下美國正在採取的一種方法，以盡量減少供應鏈的脆弱性。這就是所謂的‘友岸外包’。”

耶倫稱：“美國正在推行一種被稱為‘友岸外包’的方法，以擺脫那些給我們的供應鏈帶來地緣政治和安全風險的國家，實現多樣化。為此，我們正在積極主動地深化與印度等可信賴的貿易夥伴的經濟一體化。我們的戰略還將在我們的供應鏈中創造冗餘，以減輕過度集中的風險。我們也正在解決我們對那些與我們的人權價值觀相衝突的製造商的依賴。”

耶倫談道，“我們已經看到了進展。從亞洲到歐盟的各個地區都在發展新的供應鏈。我們還看到一些跡象，西方公司正在將其供應鏈多樣化，使其超出中國（的範圍）。亞馬遜和谷歌等科技公司正在印度和越南投資。蘋果公司最近宣布，它正在將一些iPhone的製造從中國轉移到印度。美國將繼續深化我們與印度的商業和商務關係，因為我們在追求我們的‘友岸外包’議程。”

講話最後，耶倫指出，“總而言之，我們生活在一個困難而複雜的時代。我們面臨緊迫的問題，需要採取協調一致的集體行動。我們兩國的工作從未像現在這樣至關重要。我相信，沒有我們兩國的合作，任何重大的全球問題都不可能得到解決。我們的夥伴關係可以塑造全世界數百萬人的生活。”

耶倫稱：“用一位印度前總理的話說，美國和印度是‘天然盟友’。我們可能地處於世界的另一端，但將我們團結起來的東西遠遠大於我們的任何分歧。我們爭取獨立的鬥爭是源於對自由和尊嚴的同樣渴望。而當今，我們的民主制度雖然正在進行中，但在動蕩和戰爭的時代是必要的壁壘。”

耶倫表示：“我們有機會回答懷疑者的問題。民主在動蕩時期表現出最大的希望，它不僅是一種治理體系，也是希望集體進步的一個理由。我們在明年及以後的行動可以證明我們的民主制度有能力為我們的人民提供服務。我相信，我們會成功。”

此外，耶倫當天在接受路透社採訪時表示，如果印度避開受價格上限約束的西方保險、金融和海事服務，美國樂意看到印度等國繼續隨心所欲地購買俄羅斯原油，包括以高於七國集團規定的價格上限機制購買。

耶倫表示，石油價格上限存在的目的是推動全球油價走低，一旦歐盟停止進口，俄羅斯若不採用價格上限機制或折價出售能源，它就無法像現在這樣大規模地出口石油。耶倫說：“當歐盟停止購買俄羅斯石油時，俄羅斯將發現很難繼續像以前那樣運送石油，他們將大量地尋找買家。而許多買家都依賴西方的服務。”

報導指，印度現在是俄羅斯除中國以外最大的石油出口國。在12月5日的最後期限之前，由七國集團和澳大利亞實施的價格上限的最終細節仍在彙總。

耶倫說，價格上限的存在將給印度、中國和俄羅斯原油的其他主要買家提供槓桿，以壓低他們支付給莫斯科的價格。耶倫補充說，俄羅斯石油“將以便宜的價格出售，我們很高興讓印度或非洲或中國得到這種便宜貨。這很好”。

耶倫補充道，印度和印度私營石油公司“也可以以他們想要的任何價格購買石油，只要他們不使用西方公司的服務，且無論以什麼方式購買都可以。”