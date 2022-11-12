韓菲新任領導人舉行會談：擬升級雙邊關係至戰略夥伴關係

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韓國總統尹錫悅11月12日在柬埔寨首都金邊出席東盟系列會議期間與菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）舉行會談。雙方同意在安全、基礎設施建設、能源和人文交流等多領域加強合作。這是兩國總統今年相繼就職後舉行的首次面對面會談。

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據韓聯社報導，尹錫悅在會上表示，兩國共享民主主義和市場經濟等基本價值，韓方願同菲方在核電站、基建、防衛和安全領域等多個領域擴大合作，並肩實現地區和平與繁榮。尹錫悅還祈願近日遭遇颱風災害的菲律賓早日恢復正常生活，並感謝菲方對首爾梨泰院踩踏事故給予慰問。

據韓國總統辦公室介紹，兩國領導人在會上還對近期朝鮮持續挑釁導致半島緊張局勢升級表示擔憂，商定為推動朝鮮重回無核化對話談判加強溝通合作。

來自菲律賓政府的消息稱，兩國領導人通過會談作出了加強菲韓夥伴關係的決定。小馬科斯表示：“我確實相信，現在是我們開始努力將我們的雙邊關係提升為戰略夥伴關係的時候了。”

小馬科斯稱：“我們新近啟動的關於科學和技術、漁業、合作和海事合作的雙邊平台，都有助於深化這種接觸”。據悉，小馬科斯還提及，深知韓國在核電產業方面的競爭力。他強調，希望同韓方在綠色技術領域開展合作。

據菲方介紹，小馬科斯在會議期間還對韓國以海洋安全為中心的團結倡議表示感謝，該倡議需要向各種區域合作項目注入大量資金。他指出，這些舉措包括韓國的東盟東部增長區基金。

據了解，東盟東部增長區（BIMP-EAGA）成立於1994年，旨在促進文萊、印度尼西亞、馬來西亞和菲律賓等4個成員國偏遠和欠發達地區的社會經濟發展。