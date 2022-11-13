岸田告訴亞洲領導人：中國侵犯日本主權

日本/中國/東盟

日本首相岸田文雄周日對亞洲領導人表示，中國不斷且越來越多地採取侵犯日本主權的行動，加劇該地區的緊張局勢。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社署名報道稱，岸田告訴亞洲領導人中國侵犯日本主權。根據日本外務省的一份聲明，岸田在柬埔寨舉行的東亞峰會上表示，確保台灣海峽的和平與穩定對地區安全很重要，並對維吾爾人的人權狀況表示“嚴重關切”。

根據聲明稱，“中國在東海採取的侵犯日本主權的行動不斷增加。中國還繼續採取加劇南海地區緊張局勢的行動。”

報道稱，岸田的上述言論是在美國總統拜登之前向亞洲領導人強調台海和平和確保南海航行自由的重要性。

岸田重申，朝鮮自上個月以來“極其頻繁地”發射彈道導彈，包括飛越日本上空的導彈，是對國際社會的“明確而嚴重的挑戰”，因此是不可接受的。

中國否認對維吾爾人有任何虐待。維吾爾人是新疆西部偏遠地區的穆斯林少數民族，中國並已派出政府代表團前往日內瓦，以反駁聯合國人權辦公室的調查結果。

路透社說，岸田正在柬埔寨參加東亞峰會，該峰會由佔全球經濟一半的18個國家組成，其中包括三個最大的經濟體——美國、中國和日本——以及東南亞國家。他還將參加周二在印度尼西亞巴厘島舉行的 20 國集團峰會。