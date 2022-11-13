岸田與越南總理舉行會談 談及核威脅

日越關係

11月13日，正在柬埔寨訪問的岸田首相在東盟（ASEAN）相關首腦會議舉辦地金邊一家酒店會見了越南總理範明政，舉行了約25分鐘的會談。 兩國領導人確認合作實現“自由開放的印太地區”。

廣告 繼續瀏覽後續

岸田首相強調，“越南是實現‘自由開放的印太地區’的重要夥伴”。

關於俄羅斯入侵烏克蘭，岸田首相表示，“我們希望共同發出聲音，不能接受俄羅斯的核威脅，更不用說使用核武器了。”範明政回答說：“我們願意為實現一個沒有核武器的世界而合作。”

越南擁有許多俄羅斯製造的武器。到目前為止，聯合國大會通過了關於包括譴責俄羅斯在內的有關烏克蘭局勢的四項決議，越南三項棄權，對聯合國大會2022年4月7日在第十一屆緊急特別會議上，關於暫停俄羅斯在聯合國人權理事會成員資格的決議，越南投反對票。

關於東海和南海局勢，岸田首相以中國加強海上活動為背景，指出了維護以法治為基礎的國際秩序的重要性。 對此，範總理表示：“支持日本的立場。”

岸田首相原定於12日與範明政會面，但因日本法務大臣葉梨康弘對死刑制度的不當發言而被免職，推遲了離開日本的時間，因此重新安排了日程。

岸田首相在會談中表示，“我們願意繼續就東海和南海局勢以及朝鮮局勢開展合作。”範明政對此表示贊同，並表示：“越南在朝鮮半島無核化和朝鮮綁架問題上的立場是一貫的、明確的。越南讚賞並支持日本在地區和國際社會中發揮的作用。”

為了實現“自由和開放的印太地區”，岸田首相表示，“我們希望進一步加強與越南這一重要夥伴的關係。我們將通過對越南的政府開發援助（ODA）和培養人才加強兩國的經濟合作。範明政回答說：對於到目前為止的兩國的合作成果感到滿意，希望在明年迎來越日建交50周年之際，加速兩國在各個領域的合作。