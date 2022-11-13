日韓首腦會談：共同致力於實現自由開放的印太地區

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日本首相岸田文雄11月13日在柬埔寨首都金邊與韓國總統尹錫悅舉行了會談。據悉，雙方的會晤持續了約45分鐘，日韓領導人同意努力修復兩國關係，協調處理朝鮮問題，以及共同致力於實現自由開放的印太地區。

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這是日韓領導人自9月紐約聯大期間首會後時隔兩個月再次會晤。岸田文雄在會談前就首爾梨泰院踩踏事故遇難者表示哀悼，並向遺屬和韓國民眾深表慰問，尹錫悅向兩名日本籍遇難者表示哀悼。

據韓聯社報導，兩國領導人就朝鮮接連發射彈道導彈譴責稱，這是對韓半島、東北亞乃至國際社會和平與安全構成威脅的嚴重挑釁行為，並一致認為，加深在聯合國安理會層次的應對合作與韓美日安全合作。

尹錫悅還介紹了11日公布的韓版“自由、和平、繁榮的印太戰略”。岸田文雄表示，日本也將於明年初發表自由開放的印太計畫。

據韓國總統辦公室介紹，韓日領導人評價稱，兩國外交部門正就雙方懸而未決的事宜積極展開溝通，並希望繼續為此進行協商，以早日解決問題。報導指，所謂“懸而未決的問題”是指修復韓日關係時面臨的最大難題，即二戰強征朝鮮勞工的索賠問題。

據日本外務省介紹，兩國領導人強烈譴責朝鮮前所未有的挑釁頻率和方式，認為這是對包括日本和韓國在內的地區安全的嚴重和緊迫威脅，是對國際社會的明確和嚴重挑戰。兩位領導人確認，日韓、日韓美將繼續密切合作，加強區域威懾力，包括在聯合國安理會層面的應對合作與韓美日安全合作。

岸田文雄指出，日本將在明年春天公布一份新的“自由開放的印度-太平洋”（FOIP）計畫。兩國領導人對彼此對印太地區的願景表示歡迎，並同意協調努力，以追求一個包容、有韌性、安全、自由和開放的印太地區。

關於二戰強征勞工問題，兩位領導人重申同意儘快解決“懸而未決的問題”，根據他們在紐約會議的指示，日韓外交部門加速了會談。兩位領導人一致認為，將繼續保持溝通。

岸田文雄周日在新聞發布會上向媒體表示：“在日韓峰會上，尹錫悅總統和我確認，我們將共同致力於實現一個自由開放的印太地區以及（處理）朝鮮問題。”