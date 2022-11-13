日首相出席東盟系列會議：自由開放的國際秩序不可或缺

日本/東盟/亞洲

日本首相岸田文雄11月12日在柬埔寨首都金邊，分別出席了東盟加三（中國、日本、韓國）領導人會議和東盟-日本峰會。在東盟加三會議中，岸田文雄譴責朝鮮近來接連發射彈道導彈是“對國際社會的嚴重挑戰”，不容忽視。他還指出，俄羅斯對烏克蘭的侵略和非法“吞併”侵犯了烏克蘭的主權和領土完整，違反了包括《聯合國憲章》在內的國際法，並強調在包括亞洲在內的任何地區以武力單方面改變現狀的企圖是不可接受的。岸田稱，維護和加強以法治為基礎的自由開放的國際秩序，對於可持續增長和健全的國際社會發展至關重要。

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據日本外務省介紹，岸田文雄周六在出席日本-東盟峰會時表示，日方願與東盟各國在應對新冠疫情和經濟復蘇，及支持《東盟印太展望》等多方面領域加強合作。就地區和國際事務，岸田文雄指出，日方與東盟在很多方面有着共同看法。他稱，日本對緬甸局勢的惡化表示嚴重關切，並指日方將繼續支持東盟的努力，還表示將直接敦促緬甸當局儘快落實東盟就緬甸問題達成的五點共識。

就烏克蘭問題，岸田文雄指出，俄羅斯對烏克蘭的入侵和非法“吞併”侵犯了烏克蘭的主權和領土完整，違反了包括《聯合國憲章》在內的國際法，並強調任何以武力單方面改變現狀的企圖在世界任何地方都是不可接受的。

岸田文雄還強調，俄羅斯威脅使用核武器是絕對不可接受的，決不能使用核武器，並呼籲整個國際社會發出一個明確的信息，即儘管77年來沒有使用核武器，但如果這次使用核武器，將是對人類的敵對行為。岸田說：“我們決不能允許這種情況發生”。

與東盟領導人會議期間，岸田文雄還對單方面企圖通過武力和經濟脅迫改變東海和南海現狀表示嚴重關切。他指出了台海和平穩定的重要性，並對東盟方面呼籲各方保持最大限度克製表示讚賞。

針對近來朝鮮不斷進行的導彈試射活動，岸田文雄呼籲國際社會必須共同努力，全面執行聯合國安理會相關決議，並提及實現半島無核化非常重要。他還希望與東盟國家繼續合作，以解決被朝鮮綁架的日本人問題。

此外，岸田文雄在出席東盟加三領導人會議時表示，日方將深化在該東盟框架下的合作，以維護和加強在地區內基於法治而非武力的自由和開放的國際秩序。