美澳首腦會談：應對當前全球挑戰需要兩國強有力的安全合作

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美國總統拜登（Joe Biden）11月13日在柬埔寨首都金邊舉行的東亞峰會場邊與澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）舉行了會談。雙方確認面對當前的區域和全球挑戰，需要密切和強有力的美澳安全合作。

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據澳大利亞廣播公司報導，儘管當天兩國領導人的行程緊張，分別需要出席多場與參會國家領導人的會議，但拜登和阿爾巴尼斯的會談還是持續了約40分鐘。據白宮會後發表的聲明介紹，“兩位領導人重申了他們對東盟中心地位和東盟主導的區域架構的大力支持。認識到當前的區域和全球挑戰需要密切和強有力的安全合作，兩位領導人討論了美國-澳大利亞聯盟的優先事項以及與英國的三邊安全夥伴關係（AUKUS）。”

白宮稱：“拜登總統感謝總理與美國和世界站在一起，讓俄羅斯為其對烏克蘭的無端戰爭付出代價。兩位領導人認識到維護台灣海峽兩岸和平與穩定的緊迫性。拜登總統感謝阿爾巴尼斯總理在應對氣候危機方面的領導力，強調氣候和能源轉型夥伴關係是美澳關係的新支柱，並強調我們在本周的第27屆聯合國氣候變化大會（COP 27）上提出的氣候目標的重要性。”

白宮指出：“由於美國、澳大利亞和印太地區的未來密不可分，兩位領導人強調了新推出的‘藍色太平洋夥伴’（PBP）的重要性，以幫助應對太平洋地區的挑戰，如氣候變化，並加強海洋領域的安全、大流行病的防範和經濟復原力。拜登總統強調了美澳關係在解決一系列關鍵問題方面的重要性，他告訴阿爾巴尼斯總理，他期待着2023年的四方安全對話（Quad）領導人峰會舉辦得很成功，屆時澳大利亞將成為東道國。”

阿爾巴尼斯周日在金邊召開新聞發布會時，還就他與拜登的會談加以進一步介紹。阿爾巴尼斯向媒體表示：“我很高興在今天的東亞峰會上與拜登總統會面。我們與總統和他的主要國家安全和外交事務顧問進行了一次非常有建設性的雙邊會晤，這些人與我建立了相當牢固的關係，其中一些人（我們認識）已經有很長一段時間。”

阿爾巴尼斯說：“自從我擔任總理以來，我有機會在東京、馬德里、倫敦以及現今在金邊與拜登總統會面。我們進行了非常有建設性的討論。我們討論了美英澳三邊安全夥伴關係。人們會知道，這些問題正在推進澳大利亞、英國和美國之間的對話。我們談到了這一協議的重要性，特別是在即將提交的（澳洲）國防戰略審查和我們將在明年初作出的決定之前。”

阿爾巴尼斯補充說：“我們談到了氣候變化，談到了對氣候變化採取行動的重要性以及它與經濟增長和創造就業之間的聯繫，這不僅是美國和澳大利亞的前進方向，而且是世界的前進方向。而氣候變化是一個國家安全問題。我祝賀總統在上個月非常成功地邀請太平洋地區領導人訪問白宮。我們得到的關於澳大利亞和美國與我們的太平洋鄰國進行接觸的反饋是非常積極的，氣候變化是他們所關注的首要和中心問題。”

阿爾巴尼斯說：“我們也談到了地區安全，我們談到了烏克蘭，我們也談到了供應鏈問題以及各種全球事件對其產生的影響。我們討論了我們明年將主辦的四方安全對話會議。我們將最後確定四方安全對話峰會的日期，如果可能的話，我已經邀請總統在（澳大利亞）聯邦議會的一次兩院會議上發表講話，如果他的日程表可以安排的話。”

就與拜登會談的氛圍，阿爾巴尼斯表示：“這是一次真正熱烈的接觸。我與拜登總統的所有接觸都是朋友之間的接觸。我認為我們彼此之間的關係很好。我們來自類似的背景。他過去曾指出，我們都是天主教工人階級，領導我們的政黨，現在又有領導我們各自國家的巨大榮譽。”

阿爾巴尼斯說：“美國，特別是拜登總統歡迎澳大利亞在該地區的立場。當然，在我擔任總理期間，澳大利亞一直在參與印太地區的事務。黃英賢作為（澳大利亞）外長，在五個月內的接觸比她的前任在更長時間內進行的接觸要多。而且我們的參與是建設性的。我認為，澳大利亞在該地區的地位已經提高，這對所有尊重澳大利亞立場的人來說都是一種好處，美國就是其中之一。”

當被問及拜登是否就中國領導人可能想要討論的內容給了他任何提示時，阿爾巴尼斯未作出正面回應。他說：“我將讓拜登總統來評論他可能與習主席談論的內容，正如你所預計的那樣”。阿爾巴尼斯表示：“我們將與希望與我們接觸的國家進行建設性的對話，我已經說過，我們應該在我們能夠做到的地方與中國合作，這就是我們正在做的”。阿爾巴尼斯還提及，他周六在領導人晚宴期間與中國總理李克強進行了非常積極且禮貌的接觸。