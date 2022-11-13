黃明志“玻璃心”再上十大單曲榜

台灣/中華音樂

中華音樂人交流協會與中華音樂著作權協會共同主辦的“十大專輯暨十大單曲”，今天公布2021年度得獎名單，黃明志與陳芳語合作的“玻璃心”再獲十大單曲的肯定。

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據中央社署名葉冠吟今天報道稱，黃明志的“玻璃心”一曲魅力不退，再獲十大單曲肯定。

據該消息，今年獲獎的年度十大單曲得主則有：魏如萱“奶奶”、黃連煜 feat.桑布伊“滅人山”、艾怡良“貪”、新寶島康樂隊“現實的女性”、盧廣仲“輕輕”、ØZI x 蛋堡“DEATH TRIP 跑馬燈”、淺堤“恬恬一下仔”、珂拉琪“萬千花蕊慈母悲哀”、黃明志 feat.陳芳語“玻璃心”、羅思容與孤毛頭樂團“測量”。

而今年獲獎的年度十大專輯包含：魏如萱Have a Nice Day、黃連煜“滅人山”、蔡健雅DEPART、陳建年pongso no Tao、以莉高露“尋找你”、馬念先Mama Jeans & Daddy Shoes、“小島大歌”南島音樂家“Our Island 我們的島”、YELLOW黃宣 BEANSTALK、許鈞“美夢公司”、百合花“不是路”。

據中華音樂人交流協會理事長丁曉雯表示，今年適逢十大選拔25周年，特別規畫在21日舉行音樂人派對，擊毀邀請逾百名歷年十大得主及唱片圈音樂人、流行音樂相關工協會代表人、大學流行音樂系所主管，提供音樂人交流平台，希望藉此讓台灣流行音樂能傳承前輩們豐沛經驗，也窺見新秀們實力展現。