獲發籤證 前球王德約科維奇2023澳網將不缺席了

德約科維奇事件

法新社悉尼消息，據澳洲廣播公司（ABC）今天報導，拒絕接種新冠疫苗的塞爾維亞網球名將德約科維奇（Novak Djokovic）已獲發籤證，這意味他可於明年1月參加澳洲網球公開賽。之前，德約科維奇創下九次澳網冠軍的紀錄。

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前球王德約科維奇因拒絕接種新冠疫苗，在今年1月澳網開打前被驅逐出境，原本他到2025年都不得入境澳洲。

澳洲廣播公司確認移民部長吉爾斯（Andrew Giles）已推翻禁令，允許德約科維奇出賽。

周二，應法新社的要求，澳洲移民部和澳洲網球聯合會尚未對這一公告發表評論。

澳洲7月已取消國際旅客必須提出新冠疫苗接種證明的規定。德約科維奇10月曾說，有關推翻禁令的進展，他已收到“正面信號”。

根據澳洲移民法，德約科維奇3年內將不得再申請澳洲簽證，除非移民部長接受其有無法抗拒之因素或值得同情之處。

澳洲前總理莫里森今年1月就已說過：“的確有3年禁令這回事，但在適當情況下，若（一個人）有機會重返澳洲，我們到時會再做考慮。”

據法新社指出，由於澳洲政府的更迭，有關前球王簽證案最近幾周似乎走上了正軌——驅逐他時執政的保守派執政聯盟已被中左翼工黨內閣所取代。

德約科維奇正在意大利都靈參加 ATP 大師賽，這位前世界第一的網球明星目前仍然希望保持謹慎。

“至今還沒有任何官方消息。我們正在等待。” 他與他的律師正在與澳洲政府討論，“這就是我目前所能說的”，德約科維奇對法新社表示。