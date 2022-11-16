日本政府擬制定突發事態下自衛隊與海保協作程序

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據共同社報導，多名日本政府相關人士11月15日透露，政府基本決定新制定“統制要領”，以擬定在日本出現遭到直接攻擊的“武力攻擊事態”等突發事態之際，將海上保安廳置於防衛大臣指揮命令下的程序。此外，日本海上保安廳長官石井昌平周三在出席例行記者會時表示，如果日本受到外國勢力的攻擊並陷入“武力攻擊事態”或類似情況，根據《自衛隊法》的規定，由其領導的部門將處於防衛相的指揮之下，並將保留其非軍事地位。

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報導稱，日方考慮到在中國加強海洋活動背景下的尖閣諸島（中國稱釣魚島）防衛，此舉旨在強化自衛隊與海上保安廳的協作。配合岸田政府計畫在年底對日本的外交和安全政策長期指針《國家安全保障戰略》等3份文件的修改，將進一步具體化。也有人對日本自衛隊與海上保安廳一體化迅速推進感到擔憂。

據了解，日本《自衛隊法》第80條規定，在自衛隊防衛出動和治安出動之際，海上保安廳或其一部分“能被置於防衛相的統制下”。但並沒有相應的“統制要領”和基於要領的政令，自民黨方面以或對“尖閣防衛”等造成阻礙為由，出現要求加以完善的意見稱“應儘快行動”（政調會長萩生田光一語）。

“統制要領”將彙總日本海上保安廳的指揮權移交給防衛相的手續。預計即使在防衛相的指揮命令下，海上保安廳也只會參與保護民間船舶安全等海上自衛隊的後方支援任務。報導稱，日本政府打算在制定“統制要領”後，着眼於“尖閣防衛”，探討實施自衛隊與海上保安廳在武力攻擊事態設想下的首次聯合訓練。迄今訓練設想的情況止步於武裝集團非法登陸等，未達到武力攻擊事態程度的海上警備行動。

日本防衛大臣濱田靖一在11日的記者會上就自衛隊與海上保安廳加強協作表示：“將對‘統制要領’進行具體化，通過聯合訓練等提高實效性，努力探討如何處理強化威懾力和應對力的重要課題。”

日本海上保安廳長官石井昌平在出席16日的例行記者會上表示，即使歸入防衛大臣管轄，“海上保安廳能夠執行的任務權限也不會發生任何變化”。

石井昌平列舉了具體的例子，說明日本海上保安廳長將如何“開展保護人身生命和財產的工作，如保護海上漁船和救援船隻”，同時保持其“在《日本海上保安廳法》規定的其管轄事務範圍內的非軍事性質”。

據《朝日新聞》報導，石井昌平指出，他知道政府將考慮採取“統制要領”，將海上保安廳置於防衛相的指揮之下，他將積極參加這一進程。