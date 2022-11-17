日美在與那國島舉行聯合演習 陸自機動戰車首次在沖繩公路上行駛

日本/美國/亞洲

據共同社報導，作為日本自衛隊與美軍以琉球群島（日本稱南西諸島）為中心正在實施的大規模演習“利劍”的一環，陸上自衛隊的機動戰車11月17日進入了日本最西端的沖繩縣與那國島。戰車用航空自衛隊運輸機運送至與那國機場，在普通公路上行駛至陸自與那國駐地。

廣告 繼續瀏覽後續

日美從11月10日開始，在日本多地舉行大規模演習，此次聯合軍演的代號為“利劍23”，是駐日美軍和日本自衛隊兩年一度的例行演習，將持續到本月19日結束。演習地點不僅包括九州南部，還包括琉球群島和東海部分海域。據日本防衛省發布的消息，自衛隊出動2.6萬人，美軍從印太地區和駐日美軍基地抽調出1萬人，同時，雙方還派出了370架軍機和30艘艦艇，其中，美軍的“海馬斯”多管火箭炮也會出現在演習中。

據日本放送協會（NHK）報導，這是陸上自衛隊的16式機動戰鬥車首度在沖繩縣內公路上行駛。人們看到在機場周圍有人抗議這一演習。有的當地民眾說，很遺憾，這就好像讓孩子們看說要開戰了；也有民眾說，這也沒辦法，如果發生事態也只能靠自衛隊，所以進行這樣的訓練也不足為奇。

報導稱，日本陸上自衛隊幕僚長吉田圭秀在記者會上強調：“日美雙方抱着守護與那國島的領土和國民的意願開展訓練，意義重大”。日本防務省稱，日美聯合演習包括運輸移動戰車，對加強南西諸島（即琉球群島）的防禦態勢意義重大。

沖繩縣知事玉城丹尼對自衛隊的機動戰車在沖繩的公共道路上行駛這一事實發表評論說：“實施令人非常遺憾。今後也將要求防衛省加以顧及，把自衛隊演習對縣民的影響控制在最小限度”。吉田圭秀則強調：“在強化南西諸島防衛體制的形勢下，能夠實際開展綜合運用訓練很重要。”