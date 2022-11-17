緬甸軍政府釋放近6000名囚犯 包括昂山素季前顧問等4名外國人

緬甸/亞洲/東盟

緬甸軍政府11月17日在國慶節宣布特赦近6000名囚犯 ，包括4名外國人，曾擔任前國務咨政昂山素季顧問的澳大利亞經濟學者特內爾（Sean Turnell）是其中之一。特內爾在去年2月緬甸軍方發動政變後被捕，軍政府以違反國家機密法和移民法為由，把他判監3年。

廣告 繼續瀏覽後續

緬甸軍政府周四通過國營的廣播電視台宣布，近6000人將從該國的監獄中獲釋，包括澳大利亞經濟學者特內爾、前英國駐緬甸大使鮑曼（Vicky Bowman）、日本紀錄片記者久保田徹和美國植物學家泰烏（Kyaw Htay Oo）。

據追蹤相關數字的緬甸政治犯援助協會（AAPP）介紹，自緬甸軍方奪取政權以來，至少有16200人被逮捕。該協會發言人說，其中超過13000人是政治犯，每天仍有數十人被軍政府逮捕或殺害。

日本紀錄片記者久保田徹7月在仰光的一次反政府集會中採訪時被捕，其後被判入獄10年。日本外務省確認，已經收到通知久保田徹可以獲釋，他目前健康狀況良好。日方被告知，久保田徹將於周四晚間被驅逐，最早可能於周五到達日本。

澳大利亞聯邦議會議員丹尼爾（Zoe Daniel）周四通過推特表示，她收到了關於特內爾被釋放的“可靠報告和確鑿信息”。澳大利亞外交部長黃英賢也對特內爾獲釋的報道表示歡迎。她在一份聲明中說：“特內爾仍然是我們的首要任務。因此，我們在現階段不會作進一步評論”。

緬甸官媒聲稱，這些外國人被赦免是“為了與其他國家的關係，也是為了人道主義目的”，並被要求離開該國。兩名目擊者說，他們看到一輛巴士在周四下午離開該國經濟首都仰光臭名昭著的永盛監獄，車上有一些在大赦令中被點名的囚犯。

緬甸反對派民族團結政府（NUG）回應稱，對大赦發生感到振奮，但指國際社會不應該被軍政府欺騙。民族團結政府通信和信息技術部部長兼發言人廷林昂（Htin Linn Aung）說：“軍政府的這些類型的人質策略不應該欺騙國際社會，讓他們相信軍方已經改變本色。”

去年4月政變發生不久後，東盟領導人就緬甸問題召開特別會議，並就緬甸局勢達成5點五識。共識內容包括各方應立即停止暴力活動，保持最大程度的剋制；各方應展開建設性對話，從人民的利益出發，尋求以和平方式解決問題；東盟(輪值)主席國特使應在東盟秘書長協助下推動對話進程；東盟應通過東盟災害管理人道主義援助協調中心提供人道主義援助；東盟特使和代表團應訪問緬甸，與有關各方舉行會晤等。