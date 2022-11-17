韓美實施導彈攔截演習 反制朝鮮發射短程彈道導彈

朝鮮/韓國/亞洲

據韓國聯合參謀本部（聯參）11月17日介紹，朝鮮當天上午10點48分許從江原道元山一帶向東部海域發射一枚短程彈道導彈（SRBM）。韓美軍方此後實施導彈攔截演習，對朝方的這一挑釁行為加以反制。

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據韓聯社報導，這是朝鮮自本月9日向半島東部海域發射一枚短程彈道導彈後時隔8天再次射彈。韓國軍方面已就此加強監視和警戒，並在韓美兩國的緊密合作下保持萬無一失的應對態勢。據悉，朝鮮外相崔善姬在周四距離射彈不到兩個小時前曾通過朝中社發表談話稱，美國越是執意向盟國加強提供“延伸威懾”，在朝鮮半島和地區開展虛張聲勢的軍事挑釁，朝鮮的軍事應對就會越猛烈。崔善姬稱，幾天前的美日韓首腦會談將朝方應對其侵略性質軍演的合法軍事行為定義為“挑釁”，並企圖採取“加強延伸威懾”和“強力果斷應對”措施，朝鮮對此作出嚴正警告。

此前，美國總統拜登、日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅13日在柬埔寨金邊借東盟系列會議之機舉行三方會談。三方在會後簽署的聯合聲明中表示，將攜手合作加強對朝延伸遏制力，若朝鮮強行進行核試驗，將面臨國際社會強有力的堅決應對。三方還表明將共享朝鮮導彈相關情報的意向。對朝威懾信息在三國進行的多場雙邊首腦會談上亦得到強調。據日本防衛省稱，朝鮮周四發射的導彈可能落在了日本專屬經濟區（EEZ）外。

韓國聯參表示，在朝鮮射彈後，韓美隨即召開合作會議檢視相關情況，並聯合實施導彈攔截演習，再次確認雙方鞏固的聯合防衛態勢。報導指，韓國軍方強調，朝鮮接連不斷發射彈道導彈，這是給半島乃至國際社會和平穩定構成嚴重威脅的挑釁行為，也有違聯合國安理會相關決議，韓方就此予以強烈譴責並要求朝鮮立即停止挑釁行為。此外，為應對朝鮮再次發起挑釁，韓軍將與美方保持緊密合作，密切關注相關動向，並保持堅定不移的戒備態勢。

美國印太司令部發表聲明指出：“我們知道彈道導彈的發射，並正在與我們的盟友和夥伴密切協商。雖然我們評估認為這一事件不會對美國人員或領土，或對我們的盟友構成直接威脅，但導彈發射突出了朝鮮非法的大規模殺傷性武器和彈道導彈計畫的不穩定影響。美國對韓國和日本的防禦承諾仍然是鋼鐵般的。”