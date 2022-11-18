中國威脅成為台灣地方選舉的中心議題？

中國/台灣/九合一

台灣一個星期後舉行九合一地方選舉，海峽對岸的軍事與政治威脅，在漫長的競選宣傳活動中如影隨形。拒絕中國威脅是台灣縣市長選舉議題主軸的輿論，並將此批評是執政的民進黨煽動敵視的拉票宣傳；擔心地方選舉受中國威脅的警告，中國的威脅統戰滲透，不會放棄對台灣縣市地方的攻心。

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據路透社今天報道稱，中國威脅登上台灣地方選舉的中心舞台。該報道稱，中國對台灣的戰爭威脅態度和台灣民主的未來前途正在成為下周地方選舉前競選活動的中心舞台，這是在 2024 年初總統選舉之前對執政黨支持率的關鍵考驗。

11 月 26 日的市長和議員民意調查，名義上是聚焦關於新冠病毒疫情防疫等國內問題，而不是聲稱台灣是自己領土的中國威脅。參選的人對中國政策其實沒有直接發言權。但蔡英文總統和她執政的民進黨 (DPP) 在過去一周左右的時間裡升溫強調，選舉應該是一種對抗北京的方式，並向世界展示台灣的民主不會屈服於威脅。

蔡英文周六在一次大型選舉集會上發表了言辭激烈的講話，稱鑒於中國的威脅，這不僅僅是一場簡單的地方選舉。其他民進黨高級官員也強調了這一信息。

台灣行政院院長蘇貞昌稱，“俄羅斯入侵了烏克蘭，台灣正面臨中國的威脅。”蘇貞昌本周對記者說，“全世界都在關注台灣人民是要選擇一個親中國的政黨或組織，還是一個捍衛民主、支持國家主權和獨立的候選人或政黨。”

在美國眾議院議長南希·佩洛西訪問台北後，中國於 8 月在台灣附近舉行了軍事演習，中國在台灣周邊的軍事活動仍在繼續。

儘管蔡英文和民進黨在2020年的總統和議會選舉中大獲全勝，但主要反對黨國民黨在2018年的地方選舉中表現強勁，贏得了15個市縣，而民進黨只有6個。

傳統上傾向於與中國建立更緊密關係但強烈否認親北京的國民黨已經對民進黨處理新冠病毒大流行病的政策和結果進行抨擊，尤其是在今年國內新冠病毒病例激增之後。

國民黨現在回擊民進黨的暗示，即投票給國民黨本質上就是投票給中國，稱這一策略使蔡英文和民進黨在 2020 年連任。

國民黨主席朱立倫周六告訴支持者，國民黨將捍衛台灣的自由。國民黨對中國問題和民進黨聲稱它是民主的唯一捍衛者感到憤怒。

國民黨通訊部副部長何志勇說，“中國問題不是地方選舉的問題。”他告訴路透社，“選舉與中國入侵無關。”

民進黨和國民黨將重點放在人口眾多且富裕的台灣北部，尤其是首都台北，其市長來自台灣民眾黨，並因任期限制而無法再次參選。在台北，民進黨讓台灣新冠病毒疫情政策的設計者、前衛生部長陳時中與上鏡的國民黨新星蔣萬安競爭。

路透社說，即使民進黨下周表現不佳，也不代表他們將失去2024年的總統職位。民進黨資深立法委員羅志政告訴路透社，“這是兩次不同的選舉。2018 年我們輸掉了選舉，但我們在 2020 年贏了。我認為政治勢頭卻也是非常重要。”