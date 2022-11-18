亞太經合峰會 馬克龍第一次到會即提第三條道

法國/亞太經合峰會

法國總統馬克龍被邀請參加在曼谷舉行的亞太經合組織峰會。雖然法國不是這個創建於1989年的經濟論壇的成員，該論壇彙集了亞太地區的21個國家，並佔世界人口28%。但法國與該地區的貿易佔法國對外貿易的四分之一。

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據本台報道，在曼谷亞太經合峰會上，馬克龍倡導 "第三條道路 "和法國的印太戰略。在金邊的東盟峰會和巴厘島的G20峰會之後，泰國正在接待亞太經濟合作組織（APEC）的成員，這是個龐大的亞太經濟協會。峰會於周五開幕，嘉賓包括沙特王儲穆罕默德-本-薩勒曼和法國總統馬克龍。

這是第一次有歐洲國家被邀請參加亞太經合論壇，該論壇彙集了該地區的21個國家，包括美國和中國。而在與亞太各國領導人會面之前，法國總統首先用英語向商業領袖的聽眾發表講話。

本台特約記者穆尼亞-達烏迪報道說，馬克龍有時幽默，有時顯現嚴肅。幽默時，馬克龍對在一個擁擠的房間里的聽眾說："你們一定都想知道一個法國總統在亞太經合組織峰會上做什麼，那麼我就把事情在這裡說清楚。"他在掌聲中說，“法國不僅僅是一個歐洲國家，它也是一個印太國家，因為它的海外領土和海洋區是世界第二大，有1100萬平方公里。” 當他談到烏克蘭戰爭時，滿臉嚴肅，他說這不僅僅是一場歐洲戰爭，而是一場系統性的衝突，戰爭後果不會放過世界上任何一個地區。

馬克龍隨後為法國的印太戰略辯護，馬克龍說，"這是一個平衡的戰略。"他說，"尊重主權和自由流通。" 這就是馬克龍的著名的第三條道路，不需要在美國或中國的模式中進行選擇。第三條道路是尊重主權和自由流動，這將允許經濟、技術和文化交流的發展，而不強加於人的霸權主義模式。

為了給人留下好印象，馬克龍再次選擇了幽默："我們就像在一個叢林里，" 據他說，"兩頭大象不斷地試圖擴大它們的領土版圖，而其他動物，猴子，老虎，必須合作來對抗這種態勢，防止這兩個大象般超級大國的霸權。

馬克龍作了一個非常有活力的半小時的演講，但講完後15分鐘就離開了會議廳，在場的每個人都想和法國總統擺拍。

法國不是亞太經合論壇的成員，這個經濟論壇創建於1989年，包含地球上三分之一的人口。亞太近年來已成為世界經濟重心地區。憑藉其國際貿易的主要海上通道，到2030年，它將為世界GDP貢獻約60%。這個空間首先成為兩個主要經濟大國，即美國和中國之間的對抗場所。根據歐洲和外交事務部的數據，去年法國與該地區國家的貿易額達到2640億歐元，即佔法國世界貿易額的24%。而且，投資機會也很多。

朝鮮邀請自己參與第一天的峰會。方式是幾小時前在日本水域發射彈道導彈後，美國、韓國、日本、澳大利亞、新西蘭和加拿大在亞太經合組織舉行了一次緊急會議。本台在曼谷的記者卡羅爾-伊蘇說，能源危機和通貨膨脹將是領導人在峰會期間討論的核心問題。泰國政府希望在G20剛剛失敗的地方獲得成功，即就這些問題和烏克蘭衝突達成一項重要的聯合聲明......然而成功的機會可能也不大。

一項關於亞太地區的自由貿易協定也將於周五提交給有關國家元首，這是一項得到幾個地區領導人支持的日本倡議。最重要的是，泰國政府打算向與會者提交一份名為 "曼谷目標 "的文本，該文本被描述為可持續發展的 "巴黎協議的實施"，包括立法和投資承諾，簽署"曼谷目標 "將確保亞太經合組織峰會被視為一個成功。