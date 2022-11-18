朝鮮發射洲際導彈 射程或可覆蓋美國本土

朝鮮半島局勢

（資料圖片）在2022年10月10日發布的照片中，朝鮮領導人金正恩在一個未公開的地點監督導彈的發射。

朝鮮周五（11月18號）據報發射一枚洲際彈道導彈，日本稱這枚導彈落在其專屬經濟區，其射程可以到達美國本土。這是平壤最近幾周一系列破紀錄的導彈發射中的最新一次，韓美日擔心朝鮮將進行新的核試驗。

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韓國總參謀部稱探測到一枚疑似遠程彈道導彈於當地時間周五上午10點15分左右從平壤的順安地區向東海發射。 東京表示，這枚導彈飛行了大約1000公里，導彈被認為已於11點23分前後落入北海道渡島大島以西約200公里的日本專屬經濟區（EEZ），日本沒有試圖在飛行中摧毀它。日本防衛大臣濱田靖一說，這枚導彈最大高度達到6000公里，並推斷它是一枚 "洲際彈道導彈"，是朝鮮武器庫中最強大的武器之一。若以常規軌道發射，射程或超過1.5萬公里，可覆蓋美國本土。目前尚無遭受損失的消息。

據報道，若朝鮮此次最新試射被證實為洲際導彈，平壤就打破了其2017年自行規定的遠程導彈發射禁令後的成功發射。據首爾和東京稱，朝鮮已經在11月3日發射了一枚洲際彈道導彈，但這次發射顯然失敗了。

美國情報機構認為朝鮮正在準備進行第七次核試驗。如果平壤進行新的核試驗，這將是2017年以來的第一次，也是其歷史上的第七次。

韓國，日本和美國均對這次發射予以強烈譴責。正在曼谷參加亞太經合組織峰會的副總統哈里斯於周五與日本、韓國、澳大利亞、新西蘭和加拿大的領導人舉行聯合會晤， 哈里斯稱美國強烈譴責這些行動，並再次呼籲朝鮮停止任何進一步的非法和破壞穩定的行為。她代表美國重申印太聯盟的堅定承諾。白宮關於曼谷會談的聲明說，六國領導人警告說，如果朝鮮進行核試驗，他們將作出 "強有力的果斷反應"。

該聲明還暗指平壤的主要支持者中國，呼籲所有聯合國成員 "全面執行 "安全理事會決議，這些決議對該國實施了廣泛的制裁。 澳大利亞總理安東尼-阿爾巴內斯說，這些領導人還希望召開聯合國安理會緊急會議，中國和俄羅斯在5月否決了美國加強對朝鮮制裁的企圖。

朝鮮最近一段時間密集進行導彈試射，讓半島局勢更加緊張，美國總統拜登上周日在柬埔寨舉行的東盟峰會期間會見了日韓首腦，並針對朝鮮的核試驗發出了聯合警告。而平壤認為三方會談是美國敵意的證據。

法新社報道稱，三國領導人承諾，如果平壤進行試驗，將作出 "強有力的、堅定的 "回應。 朝鮮外交部長崔善姬曾反駁說，首爾、東京和華盛頓之間軍事聯盟的加強正在 "將朝鮮半島的局勢推到一個不可預測的階段"。他警告說，聯盟越強大，"朝鮮的軍事反應就越兇猛"。

據法新社，美國、韓國和日本近幾個月來加強了聯合軍事演習，以應對朝鮮的威脅。特別是首爾和華盛頓在10月底和11月初進行了其歷史上最大的聯合空中演習。但朝鮮認為這些武力展示是入侵其領土或試圖推翻金正恩政權的預演。

周二在印度尼西亞舉行的峰會上，美國總統拜登要求他的中國同行習近平向朝鮮施壓，使其停止升級並放棄進行核試驗的意圖。