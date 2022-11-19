亞太經合峰會： 中國與俄羅斯罕見隨流批評俄侵烏戰爭給世界經濟帶來動蕩

亞太經合峰會/最後文件/譴責侵烏戰爭

為期一天半的亞太經合峰會今天在結束的時候，發布了共同文件，表明經濟層面沒有分歧之外，關於俄羅斯侵略烏克蘭戰爭，峰會沒有一致立場，稱大部分國家都譴責俄侵烏戰爭，但是所有與會國都指責俄羅斯發動的侵略烏克蘭戰爭，給世界經濟帶來衝擊與困境，並對烏克蘭人民造成戰爭苦難。美國及其盟國在峰會上擴大了譴責俄羅斯侵略戰爭的陣營。

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亞太經合組織落幕的最後聲明稱，烏克蘭戰爭受到 "大多數成員 "的譴責。

法新社今天報道稱，亞太領導人在周六發布的亞太經合組織峰會最後宣言中表示，他們中大部分與會者都譴責了烏克蘭戰爭，為國際社會對俄羅斯施加壓力增添了份量。

在曼谷進行了一天半的會談後，亞太經濟合作論壇的21個成員同意發表一份聯合聲明，譴責俄羅斯入侵烏克蘭所引發的衝突和全球經濟動蕩。據聲明說："大多數成員強烈譴責烏克蘭戰爭，並強調它正在造成巨大的人類痛苦並加劇全球經濟現有的脆弱性。

最後的聲明得到了所有成員的同意，包括俄羅斯和中國。中國等國沒有公開批評俄羅斯的入侵行為。

據聲明說："對局勢和制裁，也還有其他看法和不同的評估。"

法新社說，亞太經合峰會的聲明使用了與本周早些時候在印度尼西亞巴厘島舉行的20國集團峰會後發表的最後聲明相同的語言措辭。

亞太經合峰會聲明對烏克蘭戰爭對世界經濟增長、通貨膨脹、供應鏈以及能源和糧食安全造成影響表示遺憾。

美國及其盟友已經利用20國集團峰會擴大了反對俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的聯盟。

面對俄羅斯軍隊烏克蘭戰爭中的失利困境，俄羅斯總統普京拒絕出席20國集團峰會和亞太經合組織峰會，只是派他的外交部長拉夫羅夫去巴厘島，派一名副總理去曼谷亞太經合峰會。

俄羅斯在丟失南部關鍵城市赫爾松後，俄羅斯軍隊本周向烏克蘭施以大規模導彈襲擊，在赫爾松的潰敗，是俄羅斯軍隊自2月入侵烏克蘭以來遭受的最大挫折之一。

在烏克蘭，因如雨般導彈襲擊，電力設施遭到嚴重破壞。隨着冬季的到來和氣溫的驟降，數百萬烏克蘭人正在遭受電力短缺無法取暖的痛苦。