加防長：加拿大將增加在印太地區的軍事存在

加拿大/印太/亞洲

加拿大國防部長安南德（Anita Anand）11月18日表示，作為即將發布的該國印太戰略的一部分，加拿大將增加其在印太地區的軍事存在。加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）當天在曼谷出席亞太經合組織會議時宣布，加拿大版印太戰略將包括新的投資項目，以及加強加拿大軍隊在該地區發揮的作用。

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據路透社報導，加拿大認為與印太國家的關係對其國家安全以及經濟和環境目標至關重要。特魯多政府已經表示，將在未來幾周內公布其對該地區的全面新戰略。阿南德周五在哈利法克斯國際安全論壇的演講中作出了上述發言，但沒有提供任何細節。她的評論表明，渥太華的印太計畫中可能包括新的軍事開支。

阿南德說：“我們致力於在未來十年深化我們在該地區的參與，這就是為什麼我們將很快發布我們全面的印太戰略”。她補充說：“我們的戰略將使加拿大成為促進該地區和平與安全的領導者， 我們將增加我們的軍事存在，並加強我們與該地區的夥伴和盟友的防務和安全關係”。阿南德在講話中提及：“我們將在應該挑戰中國的時候挑戰中國。我們將在必須的時候與中國合作。”

阿南德還強調了對由加美軍隊組成的北美空防司令部的承諾，並誓言加拿大將繼續支持烏克蘭。14日，加拿大政府宣布，加拿大將向烏克蘭提供5億加元的軍事援助。阿南德說，自今年2月以來，加拿大已承諾向烏克蘭提供10億加元的軍事援助。她強調：“加拿大將繼續與烏克蘭人民站在一起，無論需要多長時間。”

特魯多周五在曼谷出席了亞太經合組織領導人非正式會議。作為即將發布的加拿大印太戰略的一部分，他宣布了多項措施，以加強該國在印太地區的貿易、投資和供應鏈的韌性，及外交存在和農業出口。

特魯多表示，加拿大武裝部隊也將增加在印太地區的存在，並稱“這將支持我們的盟友，日本和韓國，以及我們在太平洋地區的所有人”。面對媒體，他還譴責了朝鮮當天進行的彈道導彈試射活動，並稱“這是完全不可接受的，決不能繼續下去”。特魯多說，朝鮮反複發射導彈“需要受到所有人的譴責，在該地區和世界各地。”