卡塔爾世界盃足球賽倒數24小時 炎熱沙漠氣候能否踢球的大檢閱來臨

卡塔爾/世界盃足球賽

卡塔爾 2022 年世界盃將於 11 月 20 日開幕，這是繼日本和韓國舉辦 2002 年世界盃之後第一屆在中東和亞洲舉行的世界盃。路透社說，經過多年對勞工權利和嚴格法律的提議和批評失敗後，卡塔爾是否有能力舉辦世界盃的關鍵時刻已經到來。以兩名法國人今年8月20日騎自行車出發去卡塔爾觀賽日前抵達多哈為標誌，卡塔爾世界盃足球賽其實已經準備停當，只等開幕式前的卡塔爾隊與厄瓜多爾隊第一場開踢。

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世界盃足球賽歷史上最多爭議與批評的比賽，明天在卡塔爾開賽，該比賽醞釀準備所遭到的抵制威脅，在賽前最後時刻煙消雲散。

兩名法國人，法國球迷，今年8月20日騎自行車出發前往卡塔爾，17日抵達多哈，見證了那裡的明朗但熱烈的陽光，意味着球賽將沒有烏雲。

他們是從法國巴黎法蘭西體育場騎自行車到多哈的主賽場Corniche。這是兩名法國隊的球迷，他們可是完成了7000多公里的自行車之旅。據他們說，他們要鼓勵法國隊在卡塔爾世界盃上的好好踢球，爭取保住冠軍杯。

分別為26歲和27歲的Mehdi Balamissa和Gabriel Martin於8月20日從法國足球的傳奇之地聖丹尼的法蘭西體育場出發，進行為期三個月的騎行，穿越歐洲和亞洲。據他們說，"最大的挑戰首先是運動體能方面的挑戰，因為你必須每天騎行100或120公里。最重要的是，你必須能夠在精神上堅持下去。所以這確實是我們每天面臨的主要挑戰。"

根據他們自己的說法，這兩名業餘自行車運動員是在2021年秋天，在意大利舉行的聯賽四強賽期間追隨法國隊時產生的 "瘋狂想法"。

據加布里埃爾-馬丁說："這次自行車旅行的主要目的首先是為了體驗瘋狂的冒險。但顯然這背後有一個生態環保信念，我們很自豪能夠將可持續發展與清潔交通的價值觀帶到多哈"。

據法新社稱，法國隊今年在卡塔爾世界盃有使命，希望保住世界盃，第三次奪冠。法國要衛冕，因此法國總統馬克龍面對對卡塔爾世界盃抵制的威脅態度明確。馬克龍在泰國曼谷說，他反對抵制星期天開始的卡塔爾世界盃，並稱舉辦這項賽事將有助於促進這個被指責為不尊重人權的國家發生變革。

馬克龍說，卡塔爾舉辦世界盃是好事，這是阿拉伯世界有史以來的第一次，因為比賽 "推動了改革"。卡塔爾世界盃繼續成為許多辯論的主題，從當地工人的生活條件到空調體育場的環境影響以及婦女和LGBTQ+少數民族的地位。

這些批評促使一些球迷，特別是西歐的球迷，抵制這項賽事。被抽在法國組的澳大利亞國家隊也公開指責卡塔爾不尊重人權。

卡塔爾埃米爾譴責了一場 "史無前例 "的抹黑運動，指出多哈為容納預計將出席的百萬球迷所做的努力和改革。

不過，周三抵達多哈的法國隊在卡塔爾人權問題上的立場仍然很謹慎。法國球員們迴避了幾支歐洲球隊共同提出的倡議，即他們希望上場球隊的隊長在比賽期間佩戴帶有彩色條紋的臂章，以支持反歧視鬥爭。

國際足聯仍然沒有為這項動議開放綠燈，而同性戀在這個阿拉伯酋長國被定為犯罪。

據法國國家隊隊長烏戈-洛里斯說，有必要向東道國表示尊重。

另一個世界盃轟動新聞莫過於波蘭足球隊征戰世界盃，政府派F-16戰機護航送直至離開波蘭領空前。這一舉措惹來紛紛議論。批評質疑政府為何要動用軍機護送運動員出征。

波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）在公共廣播電台發表辯護說，就是要表明國家支持運動員，鼓勵運動員爭取好成績。據國防部長稱，這次護航行動也是空軍定期的飛行員飛航訓練。

據法新社說，一枚至今沒有查出所屬的導彈15日落入波蘭境內，炸死兩人。波蘭派F-16護送國家足球隊或與此事件有關。