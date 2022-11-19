卡塔爾世界盃 醫生警告運動員有中暑風險

卡塔爾/世界盃足球賽

2022年世界盃足球賽明天在卡塔爾開賽。當地沙漠氣候炎熱。儘管破例延時至11月下旬別的地方已經面臨冬季才開賽，卡塔爾足球賽仍然面臨高溫踢球的種種考驗。有專家警告高溫下踢球，會有中暑的危險。

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據生理學家邁克·蒂普頓 (Mike Tipton) 稍早告訴路透社，球員有中暑的風險，並且在卡塔爾世界盃期間在高溫下比賽或訓練時可能會做出判誤的決定。

由於多哈的氣溫徘徊在 30 攝氏度（86 華氏度）以上，威爾士就重新安排了周四的訓練時間，將訓練時間從下午移到天氣涼爽的晚上。

卡塔爾一年中的這個時候異常炎熱潮濕，但在 11 月 20 日至 12 月期間，天氣可能會降溫。世界盃賽可隨之進入秋天。

威爾士前鋒馬克·哈里斯告訴記者：“我們在酒店周圍走來走去都流汗了。” “我們今天早上 11 點左右出去散步，天氣很暖和。”

英國樸茨茅斯大學人類與應用生理學教授蒂普頓認為，在極端高溫下比賽不僅會影響球員的生理機能，還會影響心理。蒂普頓說：“危險的範圍從因無法運動而感到頭暈到中暑。”他解釋，“還有另一個方面，那就是當人們變熱時，他們往往會做出錯誤的決定……他們可能會決定更加努力地鍛煉，這會加速他們的承受炎熱問題。”

蒂普頓建議說，為了應對高溫，教練們可能會被迫改變球隊的比賽風格，選擇慢得多的比賽節奏。因為“如果你在南歐或南美打球，那麼比賽風格就必須改變，因為你必須適應這樣一個事實，即你不能在 90 分鐘的時間裡高運動量跑來跑去，這會導致你的體溫調節系統不堪重負。”

路透社說，然而，球員們可以在比賽日得到一些緩解，因為所有八個主辦體育場都設置了空調。