台美“大”互動？張忠謀亞太經合峰會會賀錦麗

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台灣代表張忠謀今（19）日與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在 APEC 場邊會晤，兩人親切交談併合影。

2022 亞太經濟合作會議 ( APEC ) 今 ( 19 ) 日落幕，台灣代表、台積電創辦人張忠謀與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）於場邊會晤，兩人親切交談併合影。張忠謀 18 日也和新加坡總理李顯龍、日本首相岸田文雄在 APEC 場邊進行晤談；美國國務卿布林肯則是與張忠謀比鄰而坐、密切交談；加拿大總理杜魯道也在 18 日晚宴前特別找張忠謀握手問候。最新的消息說，張忠謀也會見了中國國家主席習近平。

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據新頭殼署名蔡雨婷今天報道稱，合照曝張忠謀於 APEC 場邊會晤賀錦麗，2人親切交談。

該報道說，張忠謀自 2018 年到 2021 年，4 度擔任台灣的 APEC 領袖代表，向 APEC 成員傳達對促進區域繁榮發展的重要建言。這是他第 5 度代表總統蔡英文在 APEC 峰會上與各國領袖見面。今日上午張忠謀參與 APEC 峰會第 2 場閉門會議，稍晚將召開國際記者會。

張忠謀 2018 年出席巴紐峰會時，與時任美國副總統彭斯（Mike Pence）進行雙邊會談，堅定台灣是 CPTPP 支持者，同時拋出與美國討論自貿協定（FTA）的可行性，2018 年的峰會中張忠謀和 10 多國領袖自然互動，包含中國國家主席習近平。但在 2022 的 APEC 峰會中，習近平與張忠謀的座位遙遙相對。

該報道稱，中國官媒《新華社》稱，賀錦麗今天也和習近平在場邊“簡短交談”，過程中談到習近平與美國總統拜登在印尼的“拜習會”，稱該場會晤富有戰略性和建設性，對下階段中美關係具有重要指導意義。