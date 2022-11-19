哈里斯在曼谷與習近平短暫會談，中美緊張似出現鬆緩

中美關係/亞太經合組織峰會

2022年11月19日，美國副總統哈里斯在曼谷出席亞太經合組織領導人峰會之際，與中國國家主席習近平短暫會談。

繼美國總統拜登與中國國家主席習近平一周前在巴厘島首次面談之後，代表拜登出席曼谷亞太經合組織峰會的副總統哈里斯19日與中國國家主席習近平短暫會談。兩國緊張關係似出現鬆緩，美國國務卿布林肯可能明年初訪問北京。

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一名不願披露姓名的白宮負責人向法新社表示，在這次短暫會談中，美國副總統哈里斯重申幾天前總統拜登與習近平會晤時表達的立場，希望雙方保持溝通渠道暢通，管控雙方的競爭關係不至於走向衝突。中國官方通訊社新華社則報道，習近平在會談中，希望中美兩國減少誤解誤判，共同推動雙邊關係回歸穩定軌道。

不過，雙方在一系列議題上立場分歧。美國副總統代表團中一名成員向法新社私下透露，美國副總統希望中國發揮其影響力，敦促朝鮮領導人金正恩停止挑釁，破壞地區穩定。

平壤當局近期頻繁開展導彈試射，美國尤其擔心朝鮮再度核試射。此前一天，哈里斯與澳大利亞、新西蘭、日本及韓國等亞太盟國領導人緊急就當日朝鮮試射洲際彈道導彈舉行了磋商。美國也呼籲聯合國安理會就此舉行會議。

在烏克蘭戰爭議題上，美國一直希望中國能對俄羅斯的入侵行動明確其中立立場。自俄烏戰爭開始以來，中國政府一直堅持中俄友誼，拒絕譴責俄羅斯。但顯然中國並未公開反對亞太經合組織峰會19日落幕時，發表最後公報譴責俄羅斯。亞太經合組織最後公報一字不差地使用了此前巴厘島20國集團共同聲明中的措辭，也就是：大多數成員國都堅決譴責烏克蘭戰爭，強調這場戰爭給人民帶來的巨大痛苦，以及對世界經濟脆弱形勢的嚴重影響。

儘管中美雙方在諸多議題上立場嚴重分歧，但緊張關係似乎出現鬆動。美國國務卿布林肯預計明年初可能前往北京訪問，這將是自2018年以來，美國高層負責人首次出訪北京。而習近平也有可能在2023年11月，借舊金山新一輪亞太經合組織峰會的機會，訪問美國。習近平上一次訪問美國是在2017年。

幾天來亞太地區密集的大型國際峰會活動隨亞太經合組織峰會結束落幕，但中美在該地區的競爭將繼續。美國副總統將在峰會之後，前往菲律賓訪問，下周二抵達菲律賓南部巴拉望省。巴拉望地處菲律賓與中國有主權爭議的南海水域。哈利斯將是到訪該地的最高級別美國領導人。