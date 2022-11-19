朝鮮發射新型洲際彈道導彈 金正恩女兒首度公開露面

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朝鮮最高領導人金正恩攜女兒視察導彈試驗場並觀看了導彈發射

朝中社11月19日報導稱，朝鮮昨日在國務委員長金正恩的指導下，發射了“火星-17”型新型洲際彈道導彈。報導還介紹，金正恩和女兒以及夫人李雪主一道進行現場觀摩。這是朝媒首次就金正恩女兒公開露面進行報道。

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據朝中社介紹，從平壤國際機場發射的新型洲際彈道導彈“火星炮-17”最高射高達6040.9千米，飛行距離999.2公里，飛行時長4135秒，準確墜入朝鮮東部海域公海的預定水域。

金正恩觀摩了試射，讚賞試射取得成功，並指出，“我國核武裝力量確保能夠遏制任何核威脅的又一個值得信賴的最強能力再次得到確認”。

朝中社的報道寫道：“朝鮮國防科研部門全體工作人員、科學家和戰略核武器部隊戰鬥員堅定發誓：要絕對崇拜且無限忠於攜心愛的女兒和女士親臨標誌着共和國核武力強化工程中的重大里程碑的歷史性重要戰略武器試射場所並指導試射全過程……”

韓聯社指出，這是朝媒首次就金正恩女兒公開露面進行報道。從報道刊登的圖片中可見，身着白色冬衣的女孩拉着金正恩的手走過擺放在試驗場的導彈並觀看發射現場。

韓國軍方18日表示，朝鮮當天發射的1枚洲際彈道導彈，其導彈射高約6100千米、飛行距離約1000公里、飛行速度約22馬赫。韓軍和專家普遍評價，朝鮮所射“火星-17”型洲際彈道導彈打擊範圍可覆蓋美國全境。

因此，朝鮮實施第七次核試驗的可能性進一步加大。這是朝鮮本月3日在平壤順安一帶發射疑似“火星-17”洲際導彈之後，時隔15天再次發射洲際導彈。