金正恩妻女導彈發射場露面 宣告接班人？

朝鮮/彈道導彈/金正恩/妻女露面

朝鮮媒體19日報道稱，18日在首都平壤郊外的平壤國際機場實施了新型洲際導彈（ICBM）“火星17號”的發射試驗，朝鮮勞動黨總書記金正恩在現場指導。消息透露金正恩到場指導時由夫人李雪主和女兒陪同，並公布了金正恩與少女牽手站在彈道導彈前等情景的照片。有消息稱金正恩與李雪主2010年以來生有3個孩子，日本媒體稱，朝媒報道尚屬首次。法新社評論稱，此景展現金正恩對朝鮮王朝的願景。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，朝鮮官方曝光金正恩女兒，專家稱宣告接班人意味濃。北朝鮮領導人金正恩公布金氏家族政權第4代，首度和女兒同框現身官方照片中，展現金正恩對北朝鮮王朝的願景。

此前朝鮮官媒從未提及金正恩的孩子，北朝鮮政權也從未正式證實他們的存在，不過官媒北朝鮮中央通信社（KCNA）稱，金正恩和“心愛的妻女一起”視察洲際彈道飛彈試射。朝鮮官媒照片顯示，笑容滿面的金正恩走在一枚巨大的黑白色塗裝導彈前方，身旁有一名穿着白色羽絨外套和紅鞋的小女孩，看似要慶祝導彈試射成功。

根據南韓情治機構消息，北朝鮮國父金日成的孫子、北朝鮮金氏政權第3代金正恩2009年與妻子李雪主結婚。南韓情治機構指出，李雪主婚後隔年生下兩人的第一個孩子，第2和第3個孩子分別於2013年和2017年出生。

南韓世宗研究所（Sejong Institute）北韓研究中心主任鄭成長（Cheong Seong-chang）告訴法新社，今天出現在北韓中央通信社照片中的女兒疑為金朱愛（Kim Ju-ae），可能是金正恩的第2個孩子，還說金朱愛在北韓的地位猶如“公主”。

鄭成長指出，如今金朱愛身分曝光，她未來有可能將能夠參與國務，且她和父親一同現身，甚至可能意味着她是金正恩的指定繼承人。鄭成長說，金正恩的父親金正日當年選了金正恩當繼承人，而不選其他年紀較大的孩子，是因為金正恩最像金正日。

他表示：“金正恩可能想對這個女兒做同樣的安排，也許她擁有許多金正恩認為和自己很像的特質。”他表示，如果金朱愛持續陪着父親參加重要活動，就表明事實正是如此。

北朝鮮研究學者安燦一（Ahn Chan-il）告訴法新社，這些照片可能也是平壤當局精心策畫的一部分，意在展現出金正恩是一位“正常的”領導人。

安燦一說：“平壤當局似乎試着透過展現金正恩貌似慈父的形象，將自己定位為一個正常國家，同時又進行這類洲際彈道飛彈試射，炫耀強大的軍事實力。”這也是對外面的世界宣告北韓正在進入第4代傳承，北朝鮮已做好準備，藉此來穩定政權。