韓美日等6國緊急開會譴責朝鮮射試洲際彈道導彈

朝鮮/亞洲/國際

據韓國軍方和專家評估，朝鮮11月18日發射的“火星-17”型洲際彈道導彈打擊範圍可覆蓋美國全境，朝鮮導彈技術取得相當進展。就朝方的最新挑釁行為，韓國、美國、日本、加拿大、澳大利亞和新西蘭6國首腦當天在泰國曼谷舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間召開會議，並共同譴責朝鮮再次發射洲際彈道導彈。

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據韓聯社報導，鑒於朝鮮在周五上午10時15分許發射洲際彈道導彈，韓國國務總理韓德洙、美國副總統哈里斯、日本首相岸田文雄、加拿大總理特魯多、新西蘭總理阿德恩和澳大利亞總理阿爾巴尼斯隨後在APEC會議場邊舉行了碰頭會。

韓德洙發言指出，朝鮮今年的導彈發射頻度強度史無前例，當天發射遠程導彈又一次違反多項聯合國安理會決議，對韓半島、亞洲乃至世界的和平穩定構成嚴重威脅。他表示，“我們強烈譴責這一非法行為，國際社會決不能容忍，應當團結一致堅決應對”。韓德洙還提及，平壤需要認識到一切挑釁都只會加劇其外部孤立處境和內部經濟困境。

哈里斯要求朝方停止破壞穩定的非法行為，並強調美國對印太盟國的安全承諾堅如磐石。據共同社報導，岸田文雄表示，朝鮮有可能再次發射導彈和實施核實驗，強調為了朝鮮完全無核化，國際社會有必要團結一致。他談道：“希望展示強烈意志，由國際社會一致應對”。他還為解決被朝鮮綁架日本人問題尋求合作。

此外，韓國聯合參謀本部（聯參）周五表示，韓國空軍的多架F-35A戰鬥機以朝軍導彈發射車為假想敵，動用GBU-12激光制導炸彈實施了轟炸演習，反制朝鮮發射洲際彈道導彈。此外，韓國空軍4架F-35A戰鬥機與美國空軍4架F-16戰鬥機還在半島東部海域進行編隊威懾飛行。