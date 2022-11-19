韓美、日美實施聯合空中演習 反制朝鮮射彈

朝鮮/日本/亞洲

韓美兩國11月19日實施聯合空中演習，兩國空軍的多架F-35A戰鬥機和F-16戰鬥機護衛重新部署至朝鮮半島的美國空軍B-1B戰略轟炸機進入韓國防空識別區，實施聯合編隊飛行。同日，美軍兩架B-1戰略轟炸機和日本航空自衛隊四架F-2戰鬥機在九州島西北部空域實施了聯合演習。韓美日軍機同日升空訓練被認為是對朝鮮周五發射新型洲際彈道導彈的又一回應。

廣告 繼續瀏覽後續

韓美兩國空軍周六進行了一次聯合空中演習，美國空軍B-1B戰略轟炸機當天重新部署至朝鮮半島。在這次韓美聯合空中訓練中，韓國空軍F-35A戰鬥機和美國空軍F-16戰鬥機護衛美國B-1B戰略轟炸機進入韓國防空識別區，實施聯合編隊飛行。

駐韓美軍表示，“這次訓練再次展示了基於聯盟壓倒性力量的韓美聯合防禦能力和態勢，以及美國在防禦朝鮮半島時提供延伸威懾的鋼鐵般承諾。此外，這次訓練通過掌握在朝鮮半島迅速部署美國延伸威懾資產並作出反應的程序，提高了聯合行動的能力。”

韓國軍方表示：“韓國軍隊將繼續提高其聯合行動能力，以便在緊急情況下應對敵人的挑釁，同時通過韓國和美國的密切協調，跟蹤和監測相關活動。”

同日，美軍兩架B-1戰略轟炸機與日本航空自衛隊的五架F-2戰鬥機在九州西北部上空集結，實施聯合編隊飛行。駐日美軍表示，“美國仍然致力於與我們的日本盟友一起實現整個印太地區的和平與繁榮，共同作為該地區和平與安全的基石。我們對日本防衛的雙邊承諾仍然是鋼鐵般堅定。”

在朝鮮周五射彈當天，日本航空自衛隊4架F-15戰鬥機與美軍4架F-16戰鬥機在日本海實施了聯合訓練，予以回應。韓國空軍則出動多架F-35A戰鬥機實施演習，模擬轟炸朝鮮的導彈發射車。