馬來西亞今天立法選舉投票 各黨爭奪激烈

馬來西亞/選舉

馬來西亞人周六在大選中投票，由於民意調查預測沒有明顯的贏家，該大選可能仍然無法結束這個東南亞國家最近階段的政治動蕩。

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據路透社今天報道稱，馬來西亞今天大選投票，由資深反對黨領袖安瓦爾易卜拉欣領導的聯盟預計將在議會中佔據最多席位，但未能達到組建政府所需的多數席位。現總理伊斯梅爾薩布里雅科布執政的國陣聯盟和前總理穆希丁亞辛領導的另一個集團是其他主要競爭者。慕尤丁的聯盟是伊斯梅爾聯合政府的聯合夥伴，兩人可以再次聯手阻擊安華。

如果沒有明顯的贏家，隨着馬來西亞面臨經濟增長放緩和通脹上升，政治不確定性可能會持續存在。

它在這麼多年裡換過三位總理，包括 97 歲的馬哈蒂爾·穆罕默德，他在兩次執政期間統治馬來西亞長達二十多年，現在他為被認為是最後一戰而投身競選，儘管他不被認為是有希望的競爭者。

該報道稱，如果安華獲得勝選，這將為這位政客的非凡政治旅程譜寫新篇章，這位政客在 25 年內從法定總理職位繼承人，再到被判犯有雞姦罪的政治犯，再回到該國的主要反對派人物。

安華選前說，“現在，我認為情況看起來不錯，但我們持謹慎的信心。”

據路透社說，馬來西亞有2110萬合格選民，包括600萬新選民，今天投票將選出222名下議院議員。競選過程很不穩定，民意調查顯示，在投票前幾天，有大量選民猶豫不決。投票於下午 6 點（格林威治標準時間 10：00）結束，預計結果將在晚上晚些時候公布。

選舉委員會表示，大約 70% 的選民在下午 4 點前就完成了投票。

上次選舉的投票率是最高的，達到 82%，但鑒於這次投票的選民人數較多，周六的投票率已經超過上次選舉近 200 萬選民。

據該報道，較高的投票率通常傾向於支持反對派。選民關注的首要問題是經濟，以及腐敗，因為現任國陣聯盟的幾位領導人面臨貪污指控。馬來西亞人也對政治不穩定感到沮喪，認為這阻礙了發展努力。

安華的集團是多民族的，而另外兩個則優先考慮馬來穆斯林佔多數的利益。慕尤丁的集團包括一個鼓吹伊斯蘭教法的伊斯蘭政黨。

民意調查顯示安瓦爾領先，他作為反對派人物已有 20 多年的歷史，其中包括因雞姦和腐敗指控被判入獄 9 年，他說這些指控是出於政治動機的誣陷。

獨立民意測驗機構默迪卡中心周五預測，安華的改革派希望聯盟將獲得 82 個席位，慕尤丁的國民聯盟將獲得 34 個席位，其中 45 個席位非常接近。

默迪卡表示，總理伊斯梅爾的國陣聯盟有望獲得 15 個席位，儘管其他調查預測它可能獲得多達 51 個席位，但伊斯梅爾呼籲提前舉行選舉，希望贏得更強大的授權。

在獨立調查中，安華以 33% 的支持率成為總理人選的首選，其次是慕尤丁，支持率為 26%，伊斯梅爾支持率為 17%。