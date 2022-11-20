世界盃足球賽今天在卡塔爾開踢

卡塔爾/世界盃足球賽

2022年世界盃足球賽今天在卡塔爾拉開帷幕，這對這個小國來說是一場高風險的賽事。本屆世界盃賽在東方國家舉行，已經算得上是在最昂貴的地方舉行的最昂貴的球賽。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道說，隨着世界盃的開始，卡塔爾的高風險也被檢視聚焦。

為了表現阿拉伯團結，沙特阿拉伯王儲以及埃及和阿爾及利亞總統將與政治領導人一起出席將於格林威治標準時間 1440 點在帳篷形體育場舉行的開幕式，屆時東道主卡塔爾和厄瓜多爾將進行首場比賽。聯合國秘書長也到了多哈。

本次杯賽標誌着卡塔爾在全球舞台上推動軟實力到達最高水平，也是在沙特阿拉伯和包括埃及在內的三個阿拉伯盟友結束分歧後的團結展示。該賽事還促成從以色列到卡塔爾的第一條直飛航班。在開幕式舞台上，K-pop 男孩樂隊 BTS 的韓國歌手 Jungkook 將與卡塔爾歌手 Fahad Al-Kubaisi 一起演唱一首名為 Dreamers 的官方杯賽歌曲。

在面臨對外國工人權利、LGBT 權利和社會限制的越來越多的批評之後，卡塔爾和國際足聯希望聚光燈將轉向球場上。卡塔爾組織者還否認了賄賂主辦權的指控。

球場上的爭議還在。丹麥和德國隊的隊長將佩戴One Love 臂章，他們的球隊表示，因為他們準備在同性關係是非法的保守穆斯林國家參加比賽時表達對同性戀等支持。體育場內禁止飲酒。組織者表示歡迎所有人，同時警告不要公開示愛。

成群結隊的狂熱球迷都在多哈，但預計本周晚些時候將迎來主要熱潮。抵達後，來自布宜諾斯艾利斯的阿根廷球迷胡里奧·塞薩爾表示，他期待一個很棒的氣氛。“即使沒有啤酒，我們也會在賽前喝一杯。”

周六，在多哈市中心舉行的國際足聯球迷節開幕式上，一些遊客品嘗了他們的第一口啤酒，數百名工人，全是男性，聚集在城市邊緣工業區的一個體育場內，那裡沒有提供酒精飲料。他們將能夠在那裡觀看比賽。

路透社說，富裕的天然氣生產國卡塔爾是舉辦這項全球最大足球賽事的最小國家，該賽事耗資 2200 億美元。人群控制將是關鍵，預計約有 120 萬遊客，這個數字超過卡塔爾人口的三分之一。