印尼強震 印尼爪哇規模5.6強震 增至162死數百人受傷 發表時間： 21/11/2022 - 21:45 Une maison écroulée à Cianjur, sur l’île de Java, en Indonésie, touchée par un séisme le 21 novembre 2022 © RANGGA FIRMANSYAH / AP 作者： 法廣 2 分鐘 印尼爪哇島21日發生規模5.6強烈地震，當地官員指出，強震迄今已經造成至少162人喪命、數百人受傷，還有多人失蹤。 廣告 繼續瀏覽後續 爪哇省省長利德宛（Ridwan Kamil）在一場記者會表示：“我很遺憾地告知，有162人死亡、326人受傷。”他還提到，大多數遇難者都是孩童。這起淺層強震震央位在印尼首都雅加達東南方約75公里的席安約鎮（Cianjur），當地的地方政府發言人也向法新社證實前述死亡人數。但印尼國家災害應變總署（National Disaster Mitigation Agency）仍將強震死亡人數列為62人。國家災害應變總署指出，強震導致約2000棟房屋受損，救援工作則一直持續到深夜，仍有25人受困在倒塌建物的瓦礫堆下。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 氣候變化