法蘭西不屈服鼓勵法國隊政治抵制 卡塔爾世界盃鉗緊抗議表達

卡塔爾/世界盃足球賽/法國

法國極左翼法蘭西不屈服黨LFI議員Alexis Corbiere感嘆法國隊對在卡塔爾舉行世界盃的條件 "畏首畏尾"，而他的議員同事Mathilde Pano則t再次呼籲對該比賽進行 "外交抵制"。針對世界盃球場抗議表達威脅，國際足聯祭出重罰，凡是佩戴諸如支持同性戀等多色臂章的球隊隊長均會被禁止上場，並連帶球隊並罰。今天起上場比賽的歐洲等隊，決定放棄表達抗議立場。

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據法新社報道稱；就2022年世界盃，法國L'Insoumis對法國隊在面對卡塔爾問題時的沉默表示遺憾。法蘭西不屈服黨議員Alexis Corbiere責問說，"出於什麼原因，我們擁有世界上在這些問題上最膽小的國家隊？" 他在法國媒體上引用了其他球隊的例子，如丹麥和德國，他們在與周日開始的世界盃有關的人權和生態問題上，都採取了表達立場。

他批評法國隊運動員"太害羞 "，他呼籲說：“不，夥計們，你們是偉大的球員，是年輕人的象徵。但你們不僅僅是球類藝術家。你必須大聲說話，譴責有些事情是不可接受的。”

這位議員生氣地說，當隊長烏戈-洛里斯說對卡塔爾的文化 "表示尊重 "很重要時，他其實應該閉嘴。極左翼議員說，“文化不是指婦女需要一個男人作為監護人。當同性戀被打壓的時候，那不是文化，那是反動。”他說：“我支持世界各地的人權。”

法蘭西不屈服黨議員領袖Mathilde Panot在接受BFMTV採訪時說，"最低限度是應該對世界盃進行 "政治 "和 "外交 "抵制。她對內政部長Gérald Darmanin出席開幕式表示遺憾。她感到遺憾的是，國際足聯拒絕了120名法國議員提出的向建造體育場館的約 "6500名死亡工人 "的家屬支付4.4億歐元基金的要求。

據法新社說，然而，法國球員表示，他們將為 "保護人權 "的非政府組織提供財政支持，並回顧了他們對 "拒絕一切形式歧視 "的重視。

法國總統馬克龍稍早表達稱，他不贊同對卡塔爾世界盃足球賽採取抵制。

今天傳出的消息稱，國際足聯將懲罰場上抗議表達的球員與球隊。因FIFA官方祭出禁賽罰則，各國決定暫時不配戴“One Love”彩虹臂章。

據消息稱，英格蘭隊等幾支球隊發表聯合聲明，表達暫不配戴抗議臂章。並稱，對於罰款等罰則有所準備，但不能承擔讓我們的球員冒着不能上場的風險。