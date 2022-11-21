美國副總統哈里斯向菲律賓總統重申美對菲堅定安全承諾

美菲關係

美國副總統哈里斯（Kamala Harris 中文名：賀錦麗）在訪問馬尼拉時重申美國對菲律賓的堅定安全承諾，包括支持國際仲裁法庭2016年在南中國海主權問題上做出的仲裁。

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到訪菲律賓的美國副總統哈里斯星期一（2022年11月21日）先後會見了菲律賓副總統薩拉·杜特爾特(Sara Duterte)和總統小費迪南德·馬科斯(Ferdinand Marcos Jr.)。哈里斯重申美國對菲律賓的堅定安全承諾，包括支持國際仲裁法庭2016年在南中國海主權問題上做出的仲裁。

會談開始時，哈里斯在馬尼拉總統府告訴小馬科斯：“我們與你站在一起，共同捍衛南海相關國際規則和規範。” “在南海針對菲律賓武裝部隊、公務船隻或飛機的攻擊將觸發美國共同防禦承諾…這是我們對菲律賓堅定不移的承諾。”

小馬科斯也說，就他所見，“菲律賓的未來”不可能沒有美國存在。

美國高級官員之前透露，哈里斯會與菲律賓領導人會具體討論如何加強《增強防務合作協議》EDCA。這項基於兩國互防條約建立的合作協議讓美國向菲律賓輪派軍隊並使用菲律賓的軍事基地。美國已經宣布提供8200萬美元用於EDCA協議之下目前的五個軍事基地的修建，其中一個設在面對南中國海的巴拉望島。雙方並計畫在未來提供更多的經費，並將更多的菲律賓軍事基地納入EDCA協議之下。

巴拉望緊挨着中國所稱的南沙群島，是菲律賓與中國海上主權爭端的最前線。哈里斯按計畫星期二前往巴拉望，成為有史以來訪問該島的最高級別的美國官員。美國政府官員們多次表示，兩國防務條約涵蓋美國向在南中國海受到攻擊的菲律賓政府船隻提供保護和支持。

中央社報導，美國與菲律賓以及馬可仕家族具有長期而複雜的關係。小馬科斯的獨裁者父親在華盛頓支持下統治這個前美國殖民地長達20年，華盛頓也將他視為冷戰盟友。