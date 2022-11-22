日本首次向美澳軍艦同時提供“武器等防護”

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日本防衛省11月21日發布消息稱，海上自衛隊護衛艦“瀨戶霧”號在19至20日與美國海軍、澳大利亞皇家海軍開展三方聯合訓練時，基於兩者的要求實施了安全保障相關法的“武器等防護”。對象為美國海軍的“里根”號航母、巡洋艦和驅逐艦共3艘艦艇，以及澳洲海軍的1艘補給艦。

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所謂“武器等防護”是指平時為別國艦艇和飛機提供保護的行為，這是2016年日本實施安全保障相關法（簡稱安保法）後給自衛隊新添的一項任務。日本防衛省會公布每年“武器等防護”任務的實施數量，從2017年的2起，到去年包括1起對澳大利亞軍艦實施的共22起，呈現增加趨勢。

據共同社報導，日本海上自衛隊實施“武器等防護”的對象國原本為美國，澳大利亞在去年加入。此次又增加了三方的實例，自衛隊與他國軍隊的活動一體化或將更進一步。

日本防衛省表示：“提升互操作性，進一步的密切協作成為可能。今後將繼續深化三方安保合作”。報導稱，日美澳之間的“武器等防護”是在今年6月的防長會談上，作為考慮到中國的合作強化的一環，就實施達成一致的。

據日本防衛省透露，本月19至20日的日美澳聯合海上訓練在關東以南至四國島以南的太平洋上進行，實施了對空戰、水上戰和海上補給等戰術科目。據美國印太司令部介紹，參加訓練的澳洲海軍補給艦“堅定”號完成了與美國海軍航母之間的首次海上補給操作。