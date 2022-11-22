美副總統哈里斯訪問菲律賓巴拉望島：反對非法和不負責任行為

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美國副總統哈里斯（Kamala Harris）11月22日訪問了位於菲律賓西南部的巴拉望島，以示美國對重振美菲安保同盟的決心。該島位於存在主權爭議的南中國海邊緣。哈里斯在巴拉望省首府公主港發表講話時敦促各國維護領土完整和航行自由，並表示美國將推動一場國際運動，反對在有爭議海域的“不負責任的行為”。

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哈里斯周二走訪了停泊在公主港的由日本向菲律賓海岸警衛隊提供的巡邏船。她宣布，美國將提供額外資金支持菲律賓海岸警衛隊和其他菲律賓海上執法機構。哈里斯說，這是為了提高菲律賓海上執法機構的能力，以打擊非法、未報告和無管制捕撈；加強他們的監測系統；並升級他們的設備。據悉，她是有史以來訪問巴拉望島的最高級別美國官員。

哈里斯在講話中說：“致菲律賓海岸警衛隊，你們是站在維護基於規則的國際秩序的第一線。每一天，當你們在這些海域巡邏時，你們維護着對菲律賓人民和全世界人民的繁榮至關重要的規則和規範”。她談道：“美國和更廣泛的國際社會與這個地區的未來有着深刻的利害關係”。她補充說：“我們非常自豪能與你們合作完成你們的任務。”

據白宮方面介紹，作為今年5月美國-東盟特別峰會的成果之一，“美國將提供750萬美元的額外援助，以提高菲律賓海上執法機構的能力。這將使菲律賓的海上執法機構能夠提高其打擊非法捕魚的能力和實力，提高海洋領域的意識，並提供搜索和救援支持，包括在南中國海。”

據美聯社報導，哈里斯提到美國和國際社會在該地區，特別是在海運繁忙的南中國海的深遠利益，呼籲各方作出廣泛努力，在有爭議的海域爭取不受阻礙的商業以及航行和飛越自由。她強調：“我們必須堅持尊重主權和領土完整、不受阻礙的合法商業、和平解決爭端、以及在南中國海和整個印太地區的航行和飛越自由等原則。”

哈里斯在講話中說：“美國對我們與菲律賓人民的長期關係感到自豪。我在巴拉望強調我們夥伴關係的重要性，以創造經濟機會，保護沿海生態系統，維護和平與穩定，以及在南中國海和世界各地維護國際規則和規範。”

哈里斯說：“我們將繼續團結我們的盟友和夥伴反對非法和不負責任的行為，當基於規則的國際秩序在某個地方受到威脅時，它就會在所有地方受到威脅”。報導提及，在哈里斯訪問巴拉望島之前發生了新的對抗事件，菲律賓海軍指控一艘中國海警船“強行奪走”其在南中國海爭議海域發現的一個漂浮物。中國外交部否認中方人員“強行奪回”相關火箭殘骸。菲律賓總統小馬科斯向媒體表示，他傾向於就該事件向中方發出外交抗議。

在周一與小馬科斯的會談中，哈里斯重申了美國根據1951年《美菲共同防禦條約》保衛菲律賓的承諾，該條約規定盟友有義務幫助保衛受到攻擊的任何一方。哈里斯告訴小馬科斯說：“在南中國海對菲律賓武裝部隊、公共船隻或飛機的武裝攻擊將援引美國的相互防禦承諾，而這是我們對菲律賓的堅定承諾”。小馬科斯對此表示感謝，並稱隨着該地區和其他地區的動蕩，“這種夥伴關係變得更加重要”。

據了解，美國國際開發署還會與菲律賓西部的利益相關者啟動一個新的夥伴關係，以支持傳統的生計和可持續的捕魚方式，加強糧食安全，並推進南海易受發展和氣候變化影響的海洋生態系統的保護。美國貿易和發展署在等待國會通知的同時，將支持菲律賓海岸警衛隊升級和擴大其船舶交通管理系統（VTMS），以便能夠改善海上安全和環境監測。