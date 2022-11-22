韓國情報機構研判觀摩射彈的是金正恩的第二個孩子

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自首爾方面消息，韓國國家情報院（國情院）研判，日前陪同朝鮮最高領導人金正恩觀摩新型洲際彈道導彈試射的女童為金正恩的第二個孩子金主愛（音）。朝中社此前證實，她是金正恩的女兒。

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據韓聯社報導，韓國國會情報委員會幹事劉相凡周二向記者們透露了上述內容。劉相凡說，照片中的女孩比一般10歲左右的女孩個子更大，這與國情院曾獲取的“金主愛比同齡孩子高大”的情報相吻合，因此國情院在會上證實該女孩系金主愛。韓國國情院認為，金正恩攜女兒觀摩射彈，可能是為了展現其將保障下一代安全的意志。

朝鮮18日在金正恩的指導下試射“火星-17”型洲際彈道導彈，當天金正恩攜女兒現身現場引發關注。朝中社發布的系列圖片中有一名穿白羽絨服、黑褲、紅鞋的小女孩牽着金正恩的手走過導彈旁、觀摩導彈，還和其母親李雪主一同站在金正恩身旁的官方照片。

據《紐約時報》報導，韓國情報官員認為，金正恩和李雪主在婚後育有三名子女：一個兒子、一個女兒，第三個孩子性別不明。《日經新聞》報導，分析認為，李雪主“於2017年2月生下第3個孩子”。

朝鮮此前從未披露金正恩這一女兒的存在，雖然朝鮮官方電視台曾在2012年放出李雪主懷孕的畫面。2013年，退役NBA球星丹尼斯·羅德曼透露，他在訪問平壤時見到了金正恩的女兒，那時還是個嬰兒。羅德曼說她名叫主愛（Ju-ae、音）。金正恩還一度讓羅德曼抱了這名嬰兒。

劉相凡表示，韓國國情院指出，朝鮮以完成核導開發為目標，因此很可能再次發起挑釁，並認為朝鮮進行第七次核試驗的可能性極大。