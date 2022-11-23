世界盃足球賽再爆大冷門 日本擊敗德國

2022卡塔爾世界盃足球賽

卡塔爾世界盃足球賽，11月23日，日本隊在E組賽中以2比1歷史性擊敗世界強隊德國，引發日本球迷狂歡。

繼周二沙特阿拉伯隊歷史性擊敗世界強隊阿根廷，舉國歡騰之後，星期三，2022卡塔爾世界盃足球賽舉行E組預賽，日本隊以2比1擊敗曾四次奪取世界盃冠軍的德國隊。

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這也是德國隊在世界盃比賽中第二次敗於亞洲隊，2018俄羅斯世界盃足球賽上，韓國隊擊敗德國隊，迫使德國隊無緣16強，這次，德國隊位於“死亡小組”，包括西班牙、哥斯達黎加、德國和日本，德國準備在本次世界盃報上次俄羅斯世界盃一箭之仇，沒想到首戰被日本隊打敗。

中國媒體鳳凰網以“史詩級勝利! 日本2-1逆轉德國 撐起亞洲門面”為題做了報道。法新社則報道說，抗議先於比賽，然後在賽場上失敗：德國隊，在卡塔爾全體動員起來維護人權，周三以1比2敗於日本，高高地摔了下來，現在，德國處於極度危險，面臨與2018年世界盃小組賽被淘汰的命運。

德國無論如何也沒有想到2022世界盃賽如此開局。星期三，德國與日本對決，上半場，京多安踢中路得手，為德國首開紀錄。

但是下半場局勢開始扭轉，日本隊展開反擊。第75分鐘，日本左路突破德國防線，剛替補登場的堂安律補射進球，扳平比分。第84分鐘，德國隊後防出現漏洞，日本隊淺野拓磨趁機起腳射門，再入一球，2比1擊敗德國。

日本隊將於27日與哥斯達黎加交手，而德國將於28日與西班牙對決。

上屆世界盃冠軍隊法國隊周二在小組賽中旗開得勝 ，以4比1 戰勝澳大利亞隊。