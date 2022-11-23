日本政府擬設立新機構指揮總體網絡防禦

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據共同社周三引述多名消息人士的話報導，日本政府正在考慮設立一個新的機構來領導該國應對網絡攻擊的鬥爭，並指揮自衛隊和警察廳中應對此類攻擊的單位。消息人士說，新設機構的總負責人還將與美歐網絡安全機構首長協調，以加強多邊應對能力。日本2024年度將啟動安保相關新的預算框架，包括完善網絡防禦體制。

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報導稱，該計畫反映了日本政府對消除宗派主義的迫切需要的理解，以及在深化國際合作的同時建立一個統一的網絡防禦體系來應對攻擊。當局正在考慮在明年秋天向日本國會提交啟動該機構所需的法案。不過有意見指出，引進“主動性網絡防禦”將侵犯日本國《憲法》第21條保障的通信保密。

報導指，這個新機構可能會在內閣官房國家安全保障局（NSS）下設立，負責指揮自衛隊網絡防衛隊和警察廳網絡警察局。NSS的一把手由事務次官級的內閣助理官房長官兼任，但考慮提高級別。

美國拜登政府去年新設職位統管網絡安全部門，任命了國家網絡總監，深化各部門協作。目前，日本自衛隊網絡防衛隊負責防衛省內的網絡防禦，警察廳網絡警察局的職責是情報分析和搜查指導，相關省廳及民間企業各自進行網絡防禦。