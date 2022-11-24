世界盃足球賽場上的抗議聲音：他們雖敗猶榮

卡塔爾/世界盃足球賽

正在卡塔爾進行的世界盃足球賽小組賽未完第一輪，兩場場上運動員的抗議舉動引發關注，一個是伊朗足球隊上場球隊全體隊員表達支持在國內遭到當局鎮壓的各地民眾抗議年輕女公民之死，而拒絕唱誦國歌；另一次是德國球隊昨天上場手捂嘴巴抗議國際足聯對支持同性戀等族群維護人權表達噤聲。伊朗運動員之舉可能面臨牢獄之災。這兩起抗議表達都獲得輿論讚揚。

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伊朗隊與德國隊在他們的相應比賽中都沒有運氣而被踢敗了。德國隊被日本隊戰勝。伊朗隊則被英格蘭隊打敗。但在輿論評論中，伊朗隊與德國隊在這個意義上卻是雖敗猶榮。

據路透社說，德國球員在周三世界盃 E 組對陣日本隊的比賽前合影留念時，抗議國際足聯威脅要對所有佩戴“OneLove”臂章實施制裁，而做出手捂嘴巴的動作。

在國際足聯威脅對七支歐洲球隊如果他們佩戴象徵多樣性和社會寬容的“OneLove”臂章後將採取制裁之後，所有德國球員在開球前在球場上的數十名攝影師面前做出了這一手勢。而當時德國內政部長南希·費瑟就在看主賓台上坐在國際足聯主席詹尼·因凡蒂諾旁邊，她戴着“OneLove”袖標與世界足球一號人物交談。

早些時候，她曾批評國際足聯，稱制裁威脅是錯誤的，是不可接受的行為。德國內政部長批評說，“在當今時代，國際足聯不希望人們公開支持寬容和反對歧視是不可理解的。這不適合我們的時代。”

比利時外交部長 Hadja Lahbib 觀看了比利時國家隊在卡塔爾 Al Rayyan 與加拿大的比賽，該部長也佩戴了 OneLove 臂章。

德國足協 (DFB) 稍早的一份聲明說：“我們想用我們隊長佩戴“OneLove”袖標來表明我們德國國家隊中持有的價值觀：即多樣性和相互尊重。德國將與其他國家一起，我們希望我們的聲音被聽到。這不是要發表政治聲明，但人權是不容談判的。這應該被視為理所當然，但事實並非如此。這就是為什麼這條信息對我們如此重要。剝奪我們的臂章是就像剝奪我們的發言權一樣。我們堅持我們的立場。”

路透社說，同性戀在卡塔爾是非法的。